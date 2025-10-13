Momentul în care nepalezul și soția lui dansează pe manele a devenit viral pe TikTok

Tânărul nepalez lucrează de peste trei ani în România și tot aici și-a găsit dragostea. În urmă cu doi ani s-a însurat cu o româncă din București. Cei doi au plecat în vacanță în țara natală a tânărului, iar de acolo au postat constant TikTok-uri despre viața în Nepal.

Recent, soția tânărului nepalez a distribuit un videoclip care a devenit imediat viral. Cei doi s-au filmat în timp ce dansează pe manele, chiar în țara natală a tânărului Balaram. În timp ce tânărul nepalez este îmbrăcat în haine sport, românca care o ținută tradițională.

Piesa aleasă pe care au dansat este o melodie a lui Tzancă Uraganu. Cei doi soți își sincronizează mișcările și se amuză copios în imaginile distribuite în mediul online.

„Soțul meu nepalez e mai român ca mine”, a scris soția tânărului în descrierea videoclipului.

Videoclipul în care nepalezul dansează pe manele a strâns zeci de reacții

Clipul postat pe TikTok a strâns zeci de reacții. Internauții lăsat comentarii amuzante în mediul online și chiar au lăudat dansul tânărului. Dincolo de mesajele amuzante, în comentarii cu curs șiruri de inimioare și like-uri.

„Îmi place dansul fratelui meu nepalez mai mult ca al tău”, i-a scris cineva.

„Am intrat doar ca să citesc comentariile”, a mai scris unul dintre internauți.

Nepalezul și-a dus soția română în vizită în țara natală

Toamna aceasta, tânărul Balaram și-a dus frumoasa soție în vizită în Nepal. În momentul în care au ajuns în țara natală a tânărului, cei doi au fost primiți regește de soția nepalezului. Tânăra româncă măritată cu nepalezul a mers în vizită la „socrii” în țara natală a soțului, dar nu se aștepta la surpriza pe care a primit-o din partea familie lui.

Rudele lui Balaram i-au așteptat cu daruri, ghirlande de flori și au organizat o adevărată petrecere de ziua de naștere a tinerei. Dincolo de petrecerea pregătită pentru ziua de naștere, tânăra româncă măritată cu un nepalez s-a umplut de bani în țara natală a soțului, cu ocazia unui festival tradițional.

Cei doi sunt căsătoriți de mai bine de doi ani, iar nunta au făcut-o la București. În mediul online, românca postează adesea clipuri cu soțul său și le arată internauților cum este viața atunci când este căsătorită cu un nepalez venit să muncească în România.

Povestea nepalezului care s-a întors în țara natală pentru prima dată, după patru ani de muncă în România a impresionat o țară întreagă. Momentul a devenit viral și a strâns sute de mii de reacții, românii care au muncit în diaspora fiind printre primii care au lăsat comentarii de laudă în momentul în care au văzut imaginile.

Câți muncitori nepalezi lucrează în România

Potrivit celor mai recente date oficiale pentru 2025, în România lucrează legal aproximativ 18.700 – 18.772 de muncitori nepalezi, potrivit Economedia.

Aceștia reprezintă cea mai numeroasă comunitate de muncitori extracomunitari din țară și activează mai ales în sectoare ca construcțiile, HoReCa și alte domenii cu nevoie de forță de muncă necalificată sau semicalificată. Nepalul este pe primul loc în topul țărilor care furnizează muncitori străini în România în acest an, cu un număr mult mai mare comparativ cu alte țări precum Sri Lanka sau India.