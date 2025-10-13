Momentul în care nepalezul și soția lui dansează pe manele a devenit viral pe TikTok

Tânărul nepalez lucrează de peste trei ani în România și tot aici și-a găsit dragostea. În urmă cu doi ani s-a însurat cu o româncă din București. Cei doi au plecat în vacanță în țara natală a tânărului, iar de acolo au postat constant TikTok-uri despre viața în Nepal.

Recent, soția tânărului nepalez a distribuit un videoclip care a devenit imediat viral. Cei doi s-au filmat în timp ce dansează pe manele, chiar în țara natală a tânărului Balaram. În timp ce tânărul nepalez este îmbrăcat în haine sport, românca care o ținută tradițională.

Piesa aleasă pe care au dansat este o melodie a lui Tzancă Uraganu. Cei doi soți își sincronizează mișcările și se amuză copios în imaginile distribuite în mediul online.

„Soțul meu nepalez e mai român ca mine”, a scris soția tânărului în descrierea videoclipului.

Videoclipul în care nepalezul dansează pe manele a strâns zeci de reacții

Clipul postat pe TikTok a strâns zeci de reacții. Internauții lăsat comentarii amuzante în mediul online și chiar au lăudat dansul tânărului. Dincolo de mesajele amuzante, în comentarii cu curs șiruri de inimioare și like-uri.

Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările
Recomandări
Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

„Îmi place dansul fratelui meu nepalez mai mult ca al tău”, i-a scris cineva.

„Am intrat doar ca să citesc comentariile”, a mai scris unul dintre internauți.

 
 @elena_daniela_b01 My nepali husband is more romanian than me 🤣❤️ #romaniangirl #nepalitiktoker #nepalimuser #romania🇷🇴 #nepaliboy @Balaram shrestha ♬ sunet original - 💎𝕯𝖎𝖆𝖒𝖆𝖓𝖙💎

Nepalezul și-a dus soția română în vizită în țara natală

Toamna aceasta, tânărul Balaram și-a dus frumoasa soție în vizită în Nepal. În momentul în care au ajuns în țara natală a tânărului, cei doi au fost primiți regește de soția nepalezului. Tânăra româncă măritată cu nepalezul a mers în vizită la „socrii” în țara natală a soțului, dar nu se aștepta la surpriza pe care a primit-o din partea familie lui.

Rudele lui Balaram i-au așteptat cu daruri, ghirlande de flori și au organizat o adevărată petrecere de ziua de naștere a tinerei. Dincolo de petrecerea pregătită pentru ziua de naștere, tânăra româncă măritată cu un nepalez s-a umplut de bani în țara natală a soțului, cu ocazia unui festival tradițional.

Cei doi sunt căsătoriți de mai bine de doi ani, iar nunta au făcut-o la București. În mediul online, românca postează adesea clipuri cu soțul său și le arată internauților cum este viața atunci când este căsătorită cu un nepalez venit să muncească în România.

Povestea nepalezului care s-a întors în țara natală pentru prima dată, după patru ani de muncă în România a impresionat o țară întreagă. Momentul a devenit viral și a strâns sute de mii de reacții, românii care au muncit în diaspora fiind printre primii care au lăsat comentarii de laudă în momentul în care au văzut imaginile.

Câți muncitori nepalezi lucrează în România

Potrivit celor mai recente date oficiale pentru 2025, în România lucrează legal aproximativ 18.700 – 18.772 de muncitori nepalezi, potrivit Economedia.

Aceștia reprezintă cea mai numeroasă comunitate de muncitori extracomunitari din țară și activează mai ales în sectoare ca construcțiile, HoReCa și alte domenii cu nevoie de forță de muncă necalificată sau semicalificată. Nepalul este pe primul loc în topul țărilor care furnizează muncitori străini în România în acest an, cu un număr mult mai mare comparativ cu alte țări precum Sri Lanka sau India.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nikolai, fiul lui Dmitri Peskov, era la plajă, în vacanțe, când mințea că este pe front: „A făcut culcat pe nisip și s-a luptat cu valurile mării”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Unica.ro
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
Elle.ro
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
gsp
Mircea Lucescu, anunț-șoc după victoria cu Austria: „Dacă nu calific echipa, las pe altcineva la baraj”
GSP.RO
Mircea Lucescu, anunț-șoc după victoria cu Austria: „Dacă nu calific echipa, las pe altcineva la baraj”
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Libertateapentrufemei.ro
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Tvmania.ro
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

Alte știri

Cum va fi vremea în perioada 13 - 26 octombrie 2025. Meteorologii au emis prognoza meteo
Știri România 12:04
Cum va fi vremea în perioada 13 – 26 octombrie 2025. Meteorologii au emis prognoza meteo
A murit „Truckscobar”, șofer român de TIR cunoscut pe TikTok: „Drum lin, colegule. Am claxonat ca nebunu`, dar a fost prea târziu”
Știri România 12:04
A murit „Truckscobar”, șofer român de TIR cunoscut pe TikTok: „Drum lin, colegule. Am claxonat ca nebunu`, dar a fost prea târziu”
Parteneri
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Adevarul.ro
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Gigi Becali a distrus comentatorii meciului România – Austria: “Cum să zici că a uitat de schimbări?! Dumnezeu l-a ajutat pe Mircea Lucescu”
Fanatik.ro
Gigi Becali a distrus comentatorii meciului România – Austria: “Cum să zici că a uitat de schimbări?! Dumnezeu l-a ajutat pe Mircea Lucescu”
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Elle.ro
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Imagini de la capela unde a fost depus sicriul actriței Marinela Chelaru. Au fost deja aduse primele coroane de flori
Exclusiv
Stiri Mondene 11:30
Imagini de la capela unde a fost depus sicriul actriței Marinela Chelaru. Au fost deja aduse primele coroane de flori
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Stiri Mondene 11:08
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
ObservatorNews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Parteneri
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.ro
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
GSP.ro
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
Parteneri
Donald Trump a ajuns în Israel. Care este programul președintelui SUA
Mediafax.ro
Donald Trump a ajuns în Israel. Care este programul președintelui SUA
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Redactia.ro
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Un copil de 5 ani a murit într-un incendiu, într-o locuință improvizată din Sălaj. Micuțul se afla în casă alături de mama și un adolescent de 16 ani
KanalD.ro
Un copil de 5 ani a murit într-un incendiu, într-o locuință improvizată din Sălaj. Micuțul se afla în casă alături de mama și un adolescent de 16 ani

Politic

Justin Trudeau, în tandrețuri cu o artistă celebră. Au fost surprinși pe iaht în timp ce se sărutau
Politică 11:45
Justin Trudeau, în tandrețuri cu o artistă celebră. Au fost surprinși pe iaht în timp ce se sărutau
Cine ar câștiga alegerile dacă s-ar vota duminica viitoare: AUR, dublu față de PSD sau PNL
Politică 11:24
Cine ar câștiga alegerile dacă s-ar vota duminica viitoare: AUR, dublu față de PSD sau PNL
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Cine a fost cel mai bun fotbalist al României în victoria uriașă cu Austria: „Jucătorul lui FCSB e de Premier League!”
Fanatik.ro
Cine a fost cel mai bun fotbalist al României în victoria uriașă cu Austria: „Jucătorul lui FCSB e de Premier League!”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită