De profesie analist IT, Dan Jones se afla în timpul unui concurs, transportând o încărcătură uriașă de 80 de kilograme. Mai avea în jur de 20 de metri până la finiș, când a avut loc dezastrul.

Dan Jones a căzut la pământ, când mai avea doar câteva secunde până la victorie. S-a ales cu tendoanele de la ambele rotule rupte, iar după accident a fost transportat la Spitalul Leighton din Crewe, Cheshire, unde chirurgii au avut nevoie de cinci ore pentru a-i reatașa tendoanele.

Dan Jones a fost spitalizat timp de trei săptămâni

Tânărul a fost spitalizat timp de trei săptămâni, reînvățând efectiv să meargă, cu speranța că va reveni mai puternic la un nou concurs, luna viitoare. Tendonul rotulian este parte a articulaţiei genunchiului şi leagă atât rotula, cât şi tendonul cvadricepsului de tibie. Este crucial pentru mișcarea picioarelor, facilitând acțiunile de zi cu zi, precum mersul pe jos și urcatul scărilor.

Dan Jones rămâne însă ferm cu privire la participarea la viitoarele evenimente Strongman, dacă recuperarea va decurge corespunzător.

„Dacă aș fi câștigat acest eveniment, exista o șansă să-mi fi schimbat categoria, iar dacă aș fi ajuns pe locul al doilea, aș fi fost al doilea la general dintr-un total de 16 persoane. Tipul cu care am concurat era primul în acel moment, așa că trebuia să-l înving, motiv pentru care mergeam cât de repede am putut. A fost un accident ciudat, încă nu suntem sută la sută siguri cum s-a întâmplat”, și-a amintit analistul IT.

„După ce am fost consultat de medici și chirurgi, se pare că tendonul patelar al genunchiului drept mi ​​s-a rupt din senin, ceea ce face ca piciorul să se plieze sub mine. Atunci genunchiul meu stâng s-a îndoit sub mine și acest tendon s-a rupt la impactul cu solul.

„Aș fi avut nevoie doar de încă trei secunde de alergare pentru a termina evenimentul”

Cel mai ciudat lucru pe care mi-l amintesc este tăcerea. Întreaga mulțime a încurajat pe toată lumea și apoi a tăcut brusc când am rămas întins pe șosea. Eram foarte supărat, aveam șanse să câștig. Eram foarte aproape de final, mai erau cam zece metri până la linia de sosire, aș fi avut nevoie doar de încă trei secunde de alergare pentru a termina evenimentul”, a explicat Dan Jones.

Dan și-a început pregătirea pentru a concura în Strongman în ianuarie anul acesta și a câștigat primul loc la categoria First Time la competiția din Manchester, din iulie. A făcut opt ​​ore pe săptămână de antrenament și a urmat o dietă de 4.500 de calorii, bogată în proteine ​​și carbohidrați, permițându-i să ajungă la 136 de kilograme atunci când a concurat.

Dan Jones participă la ședințe zilnice de kinetoterapie și caută exerciții pe TikTok.

„Eram în pat și nu puteam să-mi mișc picioarele, eram îngrijorat de tot. Mă gândeam dacă voi putea să merg din nou, cât timp va dura recuperarea. Probabil că stresul a cauzat accidentul, deoarece nu există un motiv real pentru ce s-a întâmplat, nu erau semne, a fost doar un accident ciudat”, a mai spus sportivul.

„Cel mai mare obiectiv al meu este să fiu tată”

Lui Dan i s-a spus că nu va merge fără ajutor până în februarie anul viitor. În ciuda eșecurilor sale, el aspiră să concureze pentru Anglia în competiția Open Strongman în termen de cinci ani, deși experții medicali au spus că acest lucru ar putea să nu fie fezabil.

Cu toate acestea, Dan rămâne optimist cu privire la revenirea sa în concursuri. „Chirurgul a spus că ar putea fi sfârșitul tuturor competițiilor Strongman, dar este de la caz la caz. A fost îngrozitor, dar am mici obiective de îndeplinit, cum ar fi să mă ridic și să mă mișc, iar acum următorul meu obiectiv este să încerc să rămân neasistat. Dar cel mai mare obiectiv al meu este să fiu tată, să pot să-mi urmăresc fiica și să mă joc cu ea”, a precizat tânărul.

