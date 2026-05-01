Suspectul apare pe hol, apoi dispare din cadru

Potrivit CNN, filmarea arată cum Cole Tomas Allen trece printr-o ușă aflată pe holul care ducea spre punctul de control de securitate. La o secundă după aceea, un agent și câinele său se apropie de aceeași ușă. Ușa ducea către un alt hol, unde se aflau lifturile.

Agentul rămâne în dreptul ușii aproximativ 12 secunde și se uită pe holul cu lifturi, în timp ce câinele intră și iese din zona ușii. În acest interval, unghiul camerei nu îl mai arată pe Allen.

A fugit prin filtrul de securitate cu o pușcă

După câteva secunde, agentul și câinele se întorc și pleacă. Imediat după aceea, suspectul apare din nou în cadru, alergând cu o pușcă spre punctul de control de securitate. Deși se vorbește despre un schimb de focuri între Allen și un agent al Secret Service, din filmare nu este clar momentul exact în care Allen ar fi tras cu arma.

Jeanine Pirro, procurorul federal pentru Washington, DC, al cărei birou instrumentează cazul, a declarat că înregistrarea îl arată pe Allen împușcând același agent. Ea a mai spus, într-o postare online, că nu există indicii că agentul ar fi fost rănit de focuri trase din greșeală de alți agenți.

„Nu există nicio dovadă că împușcăturile au fost rezultatul focului prietenesc”, a transmis Jeanine Pirro, potrivit CNN.

Procurorii au depus și imagini cu camera de hotel, arme și echipamente

Noile probe au fost depuse joi, deși avocații lui Cole Tomas Allen au transmis unui judecător federal că nu vor contesta cererea prin care procurorii vor ca suspectul să rămână în detenție pe durata procesului.

Judecătorul a spus că prezentarea probelor ar fi o pierdere de timp, din moment ce Allen nu se opune cererii de detenție. Cu toate acestea, procurorii au depus filmarea și mai multe imagini care, potrivit lor, îl arată pe suspect, camera lui de hotel, un cartuș tras, dar și alte arme și echipamente pe care Allen le-ar fi avut asupra sa. Printre acestea se aflau un pistol, cuțite și bandă adezivă.

Procurorii îl consideră pe suspect un pericol

Chiar dacă apărarea nu a contestat detenția, procurorii au vrut să arate de ce îl consideră pe Cole Tomas Allen un pericol. De aceea, au depus la dosar imaginile video și fotografiile cu armele și obiectele despre care susțin că au legătură cu atacul.

Cazul este instrumentat de biroul procurorului federal din Washington, DC. Ancheta continuă, iar probele video publicate joi arată, potrivit procurorilor, traseul suspectului în momentele critice de dinaintea atacului.

Incident armat a avut loc sâmbătă seara, 25 aprilie, la Washington, în timpul Cinei Corespondenților de la Casa Albă unde se aflau președintele SUA Donald Trump și prima doamnă, Melania Trump, dar și mai mulți oficiali de rang înalt, jurnaliști și invitați.

