Incidentul a avut loc pe 22 septembrie la o sală de jocuri de noroc din Craiova. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere și au ajuns și la anchetatori.

Bărbatul a intrat în acest cazino, a jucat și a pierdut aproximativ 3.000 de lei. Nemulțumit, bărbatul a mers acasă și a luat un topor, după care s-a întors la sala de jocuri de noroc și a distrus patru dintre aparate.

Polițiștii l-au reținut pe bărbat, pe 24 septembrie, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de distrugerea, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj.

„Din cercetări s-a stabilit că bărbatul ar fi jucat o sumă de bani la aparatele de tip slot machine, sumă pe care ar fi pierdut-o. Ulterior, acesta, folosindu-se de un obiect tăietor-despicător, ar fi distrus ecranele de la patru aparate”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

