Munoz avea camere de securitate instalate pe proprietate, iar acestea au înregistrat momentul în care „un sac de gunoi cu picioare” îi fură pachetul lăsat de livrator pe verandă. Coletul avea două încărcătoare pentru iPhone în valoare de aproximativ 10 dolari.

„Inițial, am fost supărat pentru că mi se stricase încărcătorul iPhone-ului și așteptam pachetul. Dar când am văzut videoclipul, am râs, era amuzant. Sunt deștepți”, a spus Munoz.

Munoz nu a contactat poliția, deoarece a considerat că „poliția locală are lucruri mai importante de făcut”.

A comandat un nou încărcător de telefon. „Probabil a fost un copil nebunatic. Acum, când cazul a devenit public, nu cred că o va face din nou”, a explicat Munoz.

