Începând de miercuri, Monetăria Statelor Unite a lansat o monedă comemorativă de un dolar dedicată aniversării a 250 de ani de la fondarea țării.

O monedă controversată

Noua monedă a stârnit entuziasm în rândul colecționarilor, dar și controverse politice. Pe fața monedei, apare portretul lui Donald Trump, alături de inscripțiile «LIBERTY» (Libertate) și «IN GOD WE TRUST» (Ne încredem în Dumnezeu).

Monetăria Statelor Unite descrie designul ca fiind o «ediție unică, care reflectă spiritul, mândria și moștenirea Statelor Unite». Deși este o monedă comemorativă, aceasta are statut de mijloc legal de plată și poate fi utilizată în tranzacțiile comerciale.

Moneda este realizată în proporție de 88,5% din cupru, alături de cantități mai mici de zinc, mangan și nichel.

Portița legală

Conform legislației americane, chipurile persoanelor în viață nu pot apărea pe monede sau bancnote. Totuși, administrația Trump a găsit o portiță legală pentru a ocoli această interdicție. Legea din 2020 interzice în mod explicit prezența portretelor oamenilor în viață pe reversul anumitor monede, însă chipul lui Trump este gravat pe aversul monedei, ceea ce face ca inițiativa să fie, cel puțin tehnic, legală.

Aversul a fost proiectat de gravorul-șef Joseph Menna, pornind de la o fotografie oficială de la Casa Albă în care Donald Trump este înfățișat privind direct spre cameră.

Prima și ultima dată când un președinte american în viață a apărut pe o monedă națională s-a întâmplat în 1926, când Calvin Coolidge (1872–1933) a fost imortalizat pe o monedă jubiliară pentru marcarea a 150 de ani de la independența Statelor Unite.

Interes din partea colecționarilor

În pofida controverselor privind temeiul juridic și designul, moneda de un dolar cu chipul lui Donald Trump îi atrage pe colecționari. În doar câteva ore de la lansarea oficială, stocurile propuse la vânzare pe website-ul Monetăriei au fost epuizate. În Washington, monedele se mai pot achiziționa direct de la automatele din magazinul Monetăriei.

Un rulou cu 25 de monede costă 61 de dolari, în timp ce o pungă de 100 de monede este vândută cu 154,50 dolari.

Următorul pas: bancnota de 250 de dolari

Prezența lui Trump pe monedă este doar începutul. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat în luna mai intenția de a emite o bancnotă de 250 de dolari cu chipul liderului republican de la Casa Albă.

Totuși, în cazul bancnotelor, legislația federală din 1866 interzice categoric imaginea persoanelor în viață. Pentru ca acest proiect să devină realitate, aliații lui Trump din Congres încearcă să obțină o excepție de la lege, dar inițiativa se confruntă în prezent cu mai multe obstacole legislative.

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