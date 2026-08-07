Evaluarea vine la scurt timp după ce, pe 31 iulie 2026, agenția Fitch a confirmat ratingul României la nivelul BBB-, ultima treaptă recomandată pentru investiții.

Ilie Bolojan: PSD și AUR au acționat doar din interese politice și clientelare

Moody‘s, care în prezent evaluează România cu Baa3, este așteptată să mențină aceeași notă, conform premierului interimar Ilie Bolojan, care, într-o declarație de joi, a subliniat importanța respectării țintelor fiscale.

„Este important că România a trecut de testul îndeplinirii unor jaloane care ne garantează că nu vom pierde niște miliarde de euro care sunt foarte importante. Cel mai important element după care se judecă sunt datele, cifrele brute, cifrele la zi: ce a făcut o țară până la data evaluării.

Guvernul, prin Ministerul de Finanțe, în parteneriat cu Banca Națională, cu toate instituțiile care sunt implicate, a avut în vedere să respecte toate înțelegerile pe care le-am făcut, ceea ce am și realizat, să îndeplinim țintele de deficit. Partea de deficit e un indicator vital, pentru că arată capacitatea noastră de a cheltui atât cât ne permitem. Cu cât deficitul este mai mic, cu atât ne îndreptăm, cu atât nu amanetăm viitorul generațiilor și nu plătim an de an valorile unor autostrăzi numai pe dobânzi”, a declarat joi Bolojan.

Tot astăzi, premierul interimar a lansat o critică dură la adresa partidelor PSD și AUR. Într-o postare pe Facebook, acesta a afirmat că incertitudinea politică actuală este rezultatul acțiunilor „alianței de facto PSD – AUR, care a acționat doar din interese politice și clientelare”.

În postarea sa, Ilie Bolojan a atras atenția asupra a trei factori-cheie care influențează evaluările agențiilor: execuția bugetară, stabilitatea politică și perspectivele economice pe termen lung.

Ilie Bolojan: Execuția bugetară arată că măsurile au început să dea rezultate

Referindu-se la execuția bugetară, acesta a subliniat: „Veniturile au fost colectate mai bine, cheltuielile sunt mai mici, iar deficitul este în scădere. Am fost cinstiți cu românii, am început să facem ordine în finanțele țării și să limităm risipa”.

Totuși, premierul interimar a recunoscut că eforturile de reformă au fost afectate de „blocaje chiar din interiorul fostei coaliții de guvernare”.

Un alt element esențial pentru evaluarea Moody’s este stabilitatea politică. În acest context, Bolojan a subliniat că „o majoritate parlamentară stabilă, un guvern serios și un program de guvernare predictibil, realist și responsabil aduc un plus de credibilitate în privința politicilor publice”.

Cu toate acestea, el a acuzat alianța PSD-AUR că a destabilizat politica națională din „interese politice și clientelare”, punând în pericol imaginea țării.

În ceea ce privește perspectivele economice pe termen lung, premierul a avertizat asupra riscurilor de populism și risipă care ar putea reveni în preajma alegerilor din 2028.

„Așteptările false create iresponsabil, cu ochii pe sondaje, trebuie să înceteze. Dacă nu vom continua măsurile de reducere a cheltuielilor anul acesta, ne putem întoarce în fundătura în care am ajuns după dezmățul bugetar din 2024”, a punctat Bolojan.

Decizia Moodys va fi privită ca un barometru pentru sănătatea economică a României și pentru încrederea investitorilor în capacitatea țării de a-și gestiona finanțele publice eficient.

Ce este ratingul de țară

Simplu spus, ratingul de țară este o evaluare independentă a capacității unui stat de a-și plăti datoriile la timp și integral.

Acest indicator joacă un rol crucial pentru investitorii internaționali, fiind un barometru al riscurilor economice, sociale și politice asociate unei țări.

Ratingul de țară este, mai pe înțelesul tuturor, o notă care arată cât de bun platnic este un stat în raport cu investitorii internaționali. Un lucru interesant este că ratingul nu măsoară cât de bogat este un stat, ci cât de probabil este ca el să își plătească datoriile.

Cine stabilește ratingurile

Trei mari agenții globale – Standard & Poors, Moodys și Fitch – sunt principalele autorități în domeniu. Toate își au sediul central în New York și au o istorie care datează încă din secolele XVIII-XIX.

De asemenea, alte agenții notabile includ China Chengxin International Credit Rating Company și Japan Credit Rating Agency.

Acestea sunt mai cunoscute pentru evaluarea companiilor private, dar calculele lor asupra ratingurilor de țară sunt esențiale pentru piețele financiare internaționale.

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