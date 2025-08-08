În Cimitirul „Sfânta Vineri”, aflat sub administrarea Primăriei Capitalei, Iliescu avea deja pregătit un loc de veci, conform Buletin de București. O criptă din marmură neagră, lucioasă, cu inscripții ascunse se află lângă mormântul cumnatei sale, Maria Șerbănescu.

Pe placa de marmură, numele „Ilie..” este parțial vizibil, restul inscripției fiind ascuns. Maria Șerbănescu, cumnata lui Ion Iliescu, a murit în 2017.

Amintim că Ion Iliescu a murit marți, 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani. Decesul a fost înregistrat la ora 15:55. El era internat la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu” din București de aproape două luni, adică din 9 iunie, și suferea de cancer pulmonar, boală descoperită după internare.

Acesta a fost președintele României încă din primii ani după răsturnarea regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu (1990-1996), a avut trei mandate, dar a rămas în istorie drept o figură controversată. Ion Iliescu a fost acuzat de crime împotriva umanității în dosarul Revoluției din 1989 și pus sub acuzare în dosarul Mineriadei.

