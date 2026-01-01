De 16 ori peste limita maximă admisă de OMS

Senzorii independenți de monitorizare uRADMonitor au înregistrat valori de până la 400 de micrograme pe metru cub, de 16 ori peste limita maximă admisă de Organizația Mondială a Sănătății.

Această valoare este extraordinar de mare, având în vedere că limita zilnică recomandată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pentru PM2.5 (particule fine, cele mai periculoase) este de 15 µg/m³ (media anuală) și 25 µg/m³ (media pe 24 de ore).

Chiar și pentru PM10, limita zilnică este de 45 µg/m³. A atinge 400 µg/m³ înseamnă o depășire de 16 ori a limitei OMS, ceea ce plasează calitatea aerului la un nivel „periculos” sau „extrem de nesănătos”, conform oricărui indice de calitate a aerului.

Copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni respiratorii sau cardiace preexistente sunt cele mai expuse riscului.

Impact negativ major

Acesta este un fenomen recurent în multe orașe după sărbătorile de Anul Nou. Cantitatea masivă de artificii lansate simultan într-un spațiu relativ restrâns, combinată adesea cu condiții meteorologice de inversiune termică (care împiedică dispersia poluanților), creează un „nor” de poluare.

Este un exemplu clar al modului în care anumite tradiții sau evenimente pot avea un impact negativ major asupra mediului și sănătății publice.

Unde s-au înrregistrat cele mai mari valori

Valori foarte mari s-au înregistrat în sudul Capitalei. Un senzor amplasat la sud de Constantin Brâncoveanu, în Berceni, a captat o creștere violentă a particulelor PM 2.5. Dacă la ora 23.30 valorile se mențineau într-o marjă acceptabilă, imediat după ora 0.00, graficul a „explodat”, indicând o concentrație de 409,5 µg/m³. Valorile au scăzut sub pragul de alertă abia spre dimineață, în jurul orei 4.00.

Și în cartierele 1 Mai și Domenii senzorii au raportat depășiri semnificative, în timp ce în zona Bulevardului Ion Mihalache și a străzii Turda concentrația de particule PM 2.5 a atins 195 µg/m³ la ora 12.28.

Acest val de aer toxic din noaptea de Revelion a venit după „aerul de munte” care s-a înregistrat pe 29 decembrie 2025, în Capitală. Atunci, media senzorilor indica, în centru, 6,5 µg/m³, pe fondul rafalelor de vânt care au acționat ca un ventilator natural.

