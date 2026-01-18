„Oamenii care lucrează de acasă sunt, în medie, semnificativ mai fericiți. Mai puțin epuizați. Dețin mai mult control”, arată datele analizate de echipa de cercetare coordonată de Emma Caldwell.

Mulți angajați spun că se trezesc mai puțin anxioși și că serile nu mai sunt doar timp de recuperare după o zi epuizantă.

În plus, aceștia spun frecvent: „Simt că pot fi eu însumi în timpul zilei”.

Angajați fericiți, manageri îngrijorați

Aceleași studii arată însă o prăpastie clară între percepțiile angajaților și cele ale managerilor.

„Managerii raportează mai multe îngrijorări legate de «control», «cultură» și «performanță»”, notează cercetătorii.

Într-un sondaj american:

71% dintre angajații care lucrează de acasă spun că sunt „mai fericiți la locul de muncă decât înainte de 2020”

doar 39% dintre managerii care cer revenirea completă la birou spun același lucru.

În timp ce există tot mai multe cereri pentru munca de acasă, tot mai puține companii sunt dispuse să o ofere.

O participantă de 42 de ani, coordonatoare de proiect, a rezumat experiența astfel: „Munca la distanță mi-a redat diminețile”.

Fără navetă, spune ea, a câștigat timp pentru familie, poate lua micul dejun cu copiii, iar nivelul de stres i-a scăzut vizibil.

„Viața mea a devenit doar puțin mai blândă”, a notat în chestionar.

De ce îi sperie pe șefi birourile goale

Pentru mulți manageri, problema nu este fericirea angajaților, ci pierderea confortului psihologic: „Echipa mea e aici, pot vedea ce se întâmplă”, era sentimentul asociat birourilor pline.

Astăzi, în schimb, liderii vorbesc despre „etaje goale”, „cultură pierdută” și teama de a fi făcuți responsabili dacă performanța scade.

Tensiunea se vede inclusiv în discursul corporatist. În ședințele online, mesajul se repetă: „avem nevoie de oameni înapoi la birou pentru colaborare”.

Dincolo de ecran însă, realitatea e diferită: copii, animale de companie, pauze mai umane și un ritm mai blând al zilei.

Ce funcționează în echipele remote

Studiile arată că munca la distanță funcționează cel mai bine acolo unde regulile sunt clare:

actualizări scurte și concrete

obiective vizibile

limite clare între muncă și viața personală

Un cercetător a sintetizat concluzia proiectului astfel: „Munca la distanță nu a creat fericirea în mod magic. A eliminat unele dintre fricțiunile zilnice care îi măcinau încetul cu încetul pe oameni”.

O schimbare care nu mai poate fi ignorată

Pentru tot mai mulți angajați, o „slujbă bună” nu mai înseamnă doar salariu și funcție, ci și „cum mă simt”.

Iar datele arată că, pentru mulți, acest lucru este mai ușor de obținut de acasă decât dintr-un birou plin, dar rigid.

Munca de la distanță nu este însă pentru toată lumea, unii oameni se simt singuri sau distrași acasă, iar unele locuri de muncă pur și simplu nu pot fi făcute de la distanță.

Concluzia cercetătorilor este clară: fericirea la muncă a devenit măsurabilă, iar munca de acasă nu mai este un moft, ci o prăpastie între vechile reflexe manageriale și noile așteptări ale angajaților.

