Piesa de rezistență din colecția Tezaurului Istoric al României

Pagina dedicată restaurării va fi actualizată periodic pe măsură ce experții finalizează noi etape din procesul de conservare. Reprezentanții muzeului speră că această inițiativă va atrage atenția iubitorilor de cultură și va deschide drumul spre proiecte similare de prezentare transparentă a muncii de restaurare din spatele ușilor închise ale laboratoarelor de specialitate.

Astfel, vizitatorii virtuali pot înțelege mai bine contextul istoric al descoperirii Coifului de la Coțofenești, simbolismul iconografiei sale – reprezentând scene de sacrificiu și elemente de protecție spirituală – precum și provocările tehnice pe care le întâmpină restauratorii în conservarea aurului antic.

Coiful de la Coțofenești, descoperit întâmplător în anul 1928 în județul Prahova, cântărește aproape un kilogram și este realizat dintr-o foaie groasă de aur decorată prin batere la rece. Piesa reprezintă unul dintre cele mai importante simboluri ale puterii aristocrației getice și constituie una dintre piesele de rezistență din colecția Tezaurului Istoric al României.

A fost ușor îndoit în timpul jafului

Coiful de la Coțofenești și două dintre brățările dacice care au fost furate în urmă cu mai bine de un an au ajuns în România, marți, 21 aprilie 2026, în condiții de maximă securitate.

În timpul jafului din Olanda, Coiful de aur de la Coţofeneşti a suferit deteriorări minore. „Coiful nu prezintă deteriorări permanente; este doar uşor îndoit”, a declarat Robert van Langh, directorul Muzeului Drents. „Brăţările sunt intacte”.

„Cred că orice restaurator ar dori să repare acest coif gratis. Trebuie îndreptat”, a afirmat Van Langh. „Nu poţi lipi bucăţile desprinse înapoi pe un Coif ca aceasta. S-a mai procedat astfel în trecut, folosind adeziv. Probabil că adezivul s-a desprins în timpul jafului. Ar trebui lipit din nou”.

Coiful de la Coțofenești a fost recuperat, împreună cu brățările dacice furate de la Muzeul Drents din Olanda

În aprilie 2026, după mai bine de un an de la furtul Coifului de aur de la Coţofeneşti şi al celor trei brăţări dacice, expuse la Muzeul Drents din Assen, Olanda, coiful a fost recuperat, anunță RTVDrenthe.

Natalia Intotero, care în momentul jafului era Ministru al Culturii, a declarat pentru Libertatea: „E o zi istorică, între cele mai fericite din viața mea. Ministerul de Interne și Parchetul General au avut roluri foarte importante în această anchetă”.

Incidentul, care a avut loc în dimineaţa zilei de 25 ianuarie 2025, a zguduit centrul oraşului Assen printr-o explozie puternică, urmată de spargerea muzeului. Trei persoane au pătruns în muzeu prin ieşirea de urgenţă, folosind un ciocan pentru a sparge vitrina ce conţinea artefactele.

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