În imaginile făcute publice joi, 25 mai, de oficialii ucraineni, sunt surprinse momentele chiar dinainte de impactul între nava fără pilot şi „Ivan Hurs”. Imaginile, filmate cu o cameră amplasată pe nava de suprafaţă, arată ambarcațiunea în timp ce apropie cu viteză de o navă mai mare.

Filmarea se oprește brusc atunci când nava fără pilot ajunge la câţiva metri de „Ivan Hurs”.

When the russian reconnaissance ship „Ivan Khurs” met a Ukrainian drone.

Indeed, a perfect match! pic.twitter.com/mW3clD0vHh