„Aici e vorba de o decizie politică. Data alegerilor se stabileşte de către un guvern atunci când este în deplinătatea lui constituit din membrii aceluiaşi partid şi discuţia nu mai are loc. Dar atunci când vorbim de o coaliţie, inclusiv data alegerilor este o decizie politică, motiv pentru care e nevoie de consens politic. Ca atare, fiecare ministru e prezent acolo pentru a respecta şi deciziile politice”, a spus Nicolae Ciucă, citat de news.ro.

Întrebat dacă se poate merge cu un tandem preşedinte – premier, Ciucă a răspuns: „Păi nu am decis fiecare dintre partide că mergem cu candidatul nostru? Cum am putea acum, după ce am avut o discuţie cu liderii de filiale, să le spunem ce? E ceva care s-a schimbat 180 de grade în toată această diagramă, prin care pot eu să mă întorc către preşedinţii de filială?”.

Pe 21 iunie, premierul PSD Marcel Ciolacu i-a transmis ministrului PNL de interne Cătălin Predoiu să pregătească HG pentru stabilirea datei alegerilor prezidențiale și a oferit două variante acceptate de PSD, adică 15 și 29 septembrie. Ziua precisă va fi decisă în ședința coaliției PSD-PNL de vineri, 28 iunie.

5 luni de negocieri pentru devansarea alegerilor prezidențiale

În ultimele luni, au fost mai multe discuții între președintele PSD, Marcel Ciolacu, și președintele PNL, Nicolae Ciucă, referitor la calendarul alegerilor prezidențiale.

În mod tradițional, alegerile erau programate pe finalul anului, dar în februarie cei doi lideri au bătut palma pentru datele de 8 septembrie și 22 septembrie, la fel și pentru comasarea alegerilor locale cu europarlamentare pe 9 iunie. După câteva zile, Ciolacu și Ciucă s-au răzgândit și au decis ca turul 1 și turul 2 să aibă loc pe 15 și 29 septembrie. În martie, Parlamentul a stabilit că prezidențialele pot fi organizate în septembrie.

Recent însă, după ce Klaus Iohannis a ieșit din cursa pentru șefia NATO, liberalii au transmis că vor ca alegerile prezidențiale să aibă loc în decembrie, așa cum era tradițional, sau măcar să le împingă în octombrie/noiembrie, dar social-democrații s-au opus și au cerut ca primul tur să aibă loc în septembrie, fie pe 15, fie pe 29. Decizia finală se va lua vineri, 28 iunie, în ședința coaliției.

În acest moment, calendarul pentru alegerile prezidențiale arată astfel:

Turul 1 pe 15 septembrie

Turul 2 pe 29 septembrie

sau

Turul 1 pe 29 septembrie

Turul 2 pe 13 octombrie

