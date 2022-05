„Am vorbit despre situația politică și economică din România și Uniunea Europeană, precum și despre provocările viitoare. Președintele Tusk a dat asigurări de sprijinul său deplin pentru candidatura României la Schengen”, a scris Nicolae Ciucă pe Twitter.

Thanked President @donaldtuskEPP for his #EPP leadership and wished him success.

Spoke about political and economic situation in 🇷🇴 and 🇪🇺 as well as about the challenges ahead. President Tusk assured of his full support for Romanias Schengen bid pic.twitter.com/auDCqpJygY