În felul acesta, prețul la lumină va scădea, a mai spus Bolojan la Oradea, cu ocazia inaugurării a două pasaje rutiere pe Calea Aradului.

Ilie Bolojan: Trebuie să finanțăm ca să avem mai multe capacități de stocare

„Nu există soluții de stânga sau de dreapta, nu există soluții conservatoare sau progresiste. Există soluții serioase pentru România, dar de care trebuie să ne ținem”, a subliniat premierul interimar.

El a evidențiat necesitatea urgentă de a crește capacitățile de stocare a energiei, dat fiind că sursele regenerabile, precum fotovoltaicele și eolienele, aduc o volatilitate ridicată în sistemul energetic național.

„Trebuie să finanțăm și să reglementăm în așa fel încât să avem mai multe capacități de stocare. Este vital acest lucru, deoarece componenta de fotovoltaice și cea de eolian generează o volatilitate în sistem, are deja o pondere destul de mare în mixul energetic al României și, fără a diminua această volatilitate, ceea ce nu se poate face decât prin stocare, n-am făcut nimic”, a explicat Bolojan.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Bolojan: Centrale pe gaz și energia nucleară, soluții pe termen lung

Premierul a subliniat importanța diversificării surselor de energie, punând accent pe finalizarea rapidă a centralelor pe gaz.

„E important să avem și o producție în bandă serioasă, cât mai eficientă. Și asta înseamnă cele două direcții: producția pe centrale pe gaz, care sunt astăzi într-o fază avansată de construcție. Cu cât le terminăm mai repede, cu atât vom avea peste 1.000 de megawați în producție, ceea ce înseamnă aproape 20% din necesarul de energie la nivel național”, a spus el.

În ceea ce privește energia nucleară, care asigură deja 20% din producția națională, premierul demis a atras atenția asupra investițiilor necesare pentru menținerea și extinderea capacităților existente.

„Dacă vrem să discutăm de reactoarele noi, ca să crească ponderea energiei nucleare, atunci trebuie să asigurăm apa măcar pentru actualele reactoare. Deci înseamnă lucrări de investiții serioase care, din păcate, s-au amânat și nu s-au făcut la timp”, a precizat Bolojan.

Ilie Bolojan vrea baterii obligatorii pentru prosumatori

O altă propunere a premierului vizează reglementarea racordării noilor prosumatori cu panouri fotovoltaice la rețeaua națională de energie.

Conform acestuia, noile instalații ar trebui să includă și baterii de stocare pentru a reduce presiunea asupra sistemului. Bolojan a vorbit despre aceeași direcție și pe 14 august.

„Prosumatorii, cei care își instalează panouri fotovoltaice, sunt într-un număr foarte mare, generează o volatilitate importantă în sistem și am propus ca racordarea noilor prosumatori cu panouri fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare, în așa fel încât să nu se mai genereze complicații”, a declarat premierul.

Profesioniști, în loc de criterii politice

Pentru ca aceste măsuri să aibă succes, Ilie Bolojan consideră esențială promovarea profesioniștilor în funcții de decizie din sectorul energetic.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

„Trebuie să agreăm un calendar de modificări legislative, de abordări, să susținem profesioniști în zona de decizie din energie și nu numiri pe criterii clientelare sau politice”, a subliniat el.

Premierul interimar s-a arătat optimist că aceste măsuri, odată implementate, vor aduce rezultate rapide.

„În felul acesta, în doi-trei ani de acum înainte, vom vedea că nu vom mai avea astfel de probleme și, dimpotrivă, prețul energiei va scădea. Dar, v-am spus, nu cu declarații politice, nu cu fugă de responsabilitate, ci cu proiecte care înseamnă continuitate de-a lungul anilor”, a conchis Bolojan.

Spre comparație, Bulgaria a devenit un lider global în domeniul stocării energiei în baterii, reușind să atingă în 2025 o capacitate suficientă pentru a transfera 77% din producția zilnică de energie solară către intervalele nocturne fără lumină naturală, arată o analiză publicată de Ember, think-tank specializat în domeniul energiei.

Cum arată o zi pe piața de energie din România/Bulgaria. „Nu ne țepuiesc ei, e diferența între a-ți face treaba și a nu ți-o face”, spune Otilia Nuțu, expert în energie.

Ionuț Purica, expert în energie: În 3 ani e greu să repari ce s-a acumulat în 30

Expertul în energie Ionuț Purica, consultat de Libertatea, pune sub semnul întrebării optimismul lui Bolojan care vede o rezolvare a problemelor în 2-3 ani.

Cât despre faptul că premierul a spus a doua oară în câteva zile că vrea baterii obligatorii pentru prosumatori – ideea fiind la stadiul de proiect – „se numește: mintea românului cea de pe urmă.

Prosumatorilor trebuia să li se ceară baterii de la început”, a punctat Ionuț Purica, luni, pentru Libertatea.

Despre problemele pe care le are România în energie și lipsa bateriilor de stocare, Bolojan spune că ele pot fi depășite în 2-3 ani, cu investiții în stocare, producție pe gaz și energie nucleară.

Economistul Ionuț Purica, cercetător la Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române, spune despre acest orizint de timp că „în trei ani e mai greu de rezolvat probleme acumulate în 30 de ani.

Amânarea deciziilor de securitate în sistemul energetic ridică întrebarea din dreptul latin: qui prod est (cine câștiga din lipsa securității sistemului)”.

Problemele despre care vorbește Bolojan, ministru interimar al Energiei, presupun investiții și infrastructură: capacități de producție, stocare, rețele, hidrocentrale etc. Premierul însuși a spus anterior că pentru scăderea prețurilor este nevoie de creșterea producției și de finalizarea unor investiții.

Întrebat cum crede că va face România față, din punct de vedere energetic, în anii următori, expertul în energie a venit cu mai multe idei:

Când Dunărea va reveni la debit normal, există riscul reluării situației dinainte, lucru care trebuie evitat. Finalizarea Tarnița ar însemna 1000 MW stocare.

Lucrări pe Dunăre și turnuri de răcire la Cernavodă (pe lângă Bala ar trebui începută turnarea de beton la turnurile de răcire de la Centrala Nucleară și implementarea sistemului suplimentar de răcire).

Există o strategie de securitate energetică a Comisiei Europene care trebuie implementată, cu prioritate în lumina crizei prezente.

Centralele noi pe gaz pornite și alimentate din off-shore și teritoriu.

U3 și U4 accelerate și SMR distribuite în diverse locuri în rețeaua de energie electrică. Cu alte cuvinte, specialistul în energie spune că România ar trebui să-și consolideze sistemul energetic prin finalizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și prin dezvoltarea unor reactoare modulare mici (SMR – Small Modular Reactors), care ar putea fi amplasate în mai multe puncte ale rețelei, în apropierea zonelor de consum, și nu concentrate într-o singură centrală precum reactoarele clasice de la Cernavodă. Cele două reactoare sunt proiectate cu tehnologie CANDU și ar urma să adauge împreună aproximativ 1.400 MW de capacitate nucleară.

Implementarea tehnologiilor de cărbune curat (clean coal), și nu neglijarea din incompetență a unei resurse importante și din punct de vedere al securității.

Analiza funcționării pieței pentru reducerea prețurilor și reglementarea în situații critice.

Formarea și educarea personalului din energie și a celui decizional, astfel încât să nu mai creadă că faptul că sting și aprind lumina reprezintă o experiență practică în sistemul energetic.

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