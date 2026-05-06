Roberta Metsola nu mai vine în România de Ziua Europei, după ce Guvernul Bolojan a fost demis

Update 10:42. „Vă informăm că Recepția Oficială oferită cu prilejul „Zilei Europei”, sâmbătă, 9 mai 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni, a fost anulată.

Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual și a evoluțiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații”, se arată în decizia oficială transmisă de Administrația Prezidențială.

Știre inițială:

Administrația Prezidențială anunța în urmă cu două săptămâni că, în perioada 5-9 mai 2026, vor avea loc o serie de evenimente în cadrul proiectului „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”, inițiat de președintele Nicușor Dan.

Roberta Metsola trebuia să vină în România pe data de 9 mai, de Ziua Europei, dar după deminterea Guvernului Bolojan, vizita sa la noi în țară a fost anulată, spun surse politice pentru Libertatea.

La recepție urmau să participe sute de invitați.

Conform instituției citate, obiectivul principal al acestui demers este încurajarea unor dezbateri structurate și argumentate pe tematici de interes național în context european, cu privire la locul, rolul și prioritățile României în Uniunea Europeană.

Guvernul Bolojan a fost demis cu 281 de voturi

Cu 281 de voturi, Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Miniștrii PSD s-au retras din Executiv în urmă cu două săptămâni, iar partidul lui Grindeanu a depus moțiunea alături de AUR, partidul lui George Simion.

288 de parlamentari au votat și dintre ei 4 au fost împotriva moțiunii, 281 pentru și 3 voturi au fost anulate. Pentru adoptate erau necesare 233 de voturi.

Astfel, Ilie Bolojan a devenit al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură, primul fiind Emil Boc în 2009. Pentru căderea Guvernului era nevoie de 233 de voturi în Parlament.

Reamintim că România a intrat în actuala criză politică pe 20 aprilie, când PSD a votat, într-o ședință cu 5.000 de membri, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, care este și președintele PNL. Acesta a primit și un ultimatum de 72 de ore ca să demisioneze, altfel miniștrii PSD vor fi retrași din Guvern, urmând apoi moțiunea de cenzură a social-democraților.