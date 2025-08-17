Sursă video: Facebook/Nicușor Dan

Postarea a fost însoțită de următorul mesaj: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România, iar drumețiile la Sâmbăta de Sus rămân favoritele noastre!”

În imagini, șeful statului este surprins alături de cei doi copii ai săi, explorând natura. La sfârșitul videoclipului, șeful statului a lansat și un apel: „România are locuri excepţionale, cum este Fereastra Mare de la Sâmbăta, din Făgăraş. Invit pe români să-şi petreacă vacanţele şi în România”.

Postarea a strâns peste 7.000 de aprecieri și mai bine de 1.300 de comentarii.

Amintim că imaginile vin la câteva zile după ce Nicușor Dan nu a participat vineri, 15 august, la ceremoniile de la Constanța de Ziua Marinei, aceasta fiind prima dată după mai bine de un deceniu când comandantul suprem al Armatei române face acest lucru.

În schimb, președintele României a fost în vacanță pe Valea Sâmbetei. El a participat la slujba de Sfânta Maria la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, loc asociat cu părintele Arsenie Boca.

