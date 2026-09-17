Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, 17 septembrie 2026, desemnarea europarlamentarului PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. La scurt timp după anunțul oficial, Siegfried Mureșan a confirmat că acceptă nominalizarea, declanșând o serie de reacții pe scena politică de la București.

Decizia nominalizării lui Siegfried Mureșan a venit la finalul consultărilor purtate la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare, șeful statului precizând că, deși nu s-a conturat o majoritate absolută, propunerea susținută de PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale reprezintă opțiunea care poate strânge cel mai mare număr de voturi în Parlament.

PSD acuză o „trădare” și convoacă o ședință de urgență

Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a reacționat dur la scurt timp după comunicatul de la Cotroceni, declarând că a primit decizia președintelui cu „surprindere și dezamăgire”.

Președintele PSD l-a criticat pe Siegfried Mureșan, susținând că acesta a desfășurat anterior acțiuni politice la Bruxelles în defavoarea țării, și a criticat totodată bilanțul economic al cabinetului condus de Ilie Bolojan.

„Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale”, a notat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a arătat că bugetul național înregistrează o gaură de peste 30 de miliarde de lei, echivalentul a 1,5% din PIB, în ciuda sacrificiilor cerute populației în ultimul an.

În acest context, liderul social-democrat a anunțat că a convocat o ședință a Biroului Permanent Național al PSD pentru luni, 21 septembrie, în cadrul căreia conducerea partidului va analiza în detaliu propunerea avansată de președinte.

PNL susține că Mureșan este varianta optimă pentru stabilitate și reforme

De cealaltă parte, reprezentanții Partidului Național Liberal au salutat decizia șefului statului. Vicepreședintele PNL Adrian Cozma a afirmat că Siegfried Mureșan reprezintă cea mai potrivită opțiune în momentul actual, având în vedere profilul său pro-occidental și vasta sa experiență în cadrul Comisiei Europene și al Parlamentului European.

„Până la urmă, trei partide au făcut această propunere și astăzi avem cel mai mare număr de voturi în Parlament. PNL, USR, Minoritățile și UDMR. Deci, în aceste condiții, un guvern pro-occidental, un guvern condus de Siegfried Mureșan, o persoană care are foarte multă experiență în legătură cu Comisia Europeană, în legătură cu Parlamentul European, cu politica europeană și cu fondurile europene, cred că este cea mai potrivită în momentul de față. Cred că este cea mai potrivită persoană pentru momentul acesta și pentru a continua reformele pe care le-a început guvernul Bolojan”, a declarat Adrian Cozma la TVR Info.

Liberalii mizează pe capacitatea noului premier desemnat de a gestiona atragerea fondurilor europene și de a continua reformele începute de Executiv.

AUR, PACE și Victor Ponta refuză susținerea

În tabăra opoziției, reacțiile au fost categorice în privința refuzului de a acorda un vot de încredere viitorului cabinet.

Președintele AUR, George Simion, a transmis pe rețelele de socializare un mesaj scurt, folosind reprezentări grafice și simboluri politice pentru a indica faptul că formațiunea sa nu va vota opțiunile agreate de marile cancelarii europene sau de PSD, punând accent exclusiv pe interesele naționale.

„Nu votăm nici Germania, nici Franţa, nici trei trandafiri. Doar România”, a transmis George Simion în postare.

Poziții similare au fost exprimate și de alte grupuri din Parlament. Grupul parlamentar PACE-Întâi România, care numără 7 membri în Senat, a solicitat public PNL și USR să își retragă propunerea, avertizând asupra riscului de a nu trece de votul camerelor reunite.

„După retragerea sau căderea la vot a candidatului PNL-USR, aşteptăm o propunere serioasă de premier şi un Guvern care să fie în slujba României, nu a altor state şi nu a Bruxelles-ului”, spun parlamentarii PACE-Întâi România.

La rândul său, deputatul Victor Ponta a opinat că președintele a acționat corect în limita atribuțiilor sale, însă a menționat că partidele care susțin această variantă au doar 165 de voturi și vor întâmpina dificultăți majore în încercarea de a atinge majoritatea necesară investiturii, precizând că nu va vota un Guvern condus de Mureșan.

„Cei de la PNL și USR vor veni în Parlament luni sau marți. Dacă întrunesc voturile, vor guverna țara. Poate mai iau încă 53 de la S.O.S., POT și AUR. Dacă nu, va pica în Parlament și președintele va face o nouă nominalizare. Partidele care îl susțin au 165 de voturi. Dacă vor să cumpere atâtea voturi în Parlament, să guverneze. Eu nu îl votez în Parlament”, a precizat Victor Ponta.

UDMR participă la negocierile pentru construirea unei majorități parlamentare

În schimb, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, că formațiunea sa va participa la negocierile pentru construirea unei majorități parlamentare.

„Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers”, a transmis Kelemen Hunor.

Acesta a indicat însă și o condiție pentru participarea UDMR la formarea noii majorități.