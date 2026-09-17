O turistă a plătit 72 de euro la o cafenea din Piața San Marco, Veneția. Pe nota de plată a fost adăugată o taxă suplimentară pentru muzica live ascultată în timpul mesei.

7 euro de persoană aplicată exclusiv pentru muzica live

O pauză relaxantă la o cafenea istorică din centrul Veneției s-a transformat într-o experiență neplăcută pentru o turistă din orașul italian Lucca. Femeia, care a decis să facă un popas în celebra Piață San Marco, a rămas uimită când a primit bonul fiscal, descoperind că o parte considerabilă din sumă reprezenta un cost neașteptat.

Turista a comandat la o masă pe terasă două spritz-uri Aperol, un toast și un croasant. La finalizarea consumației, nota de plată a ajuns la suma totală de 72 de euro, scrie publicația italiană Today.

Pe lângă prețurile deja ridicate ale produselor specifice zonelor ultra-centrale din Veneția, pe bonul fiscal apărea o rubrică separată: o taxă de 7 euro de persoană aplicată exclusiv pentru muzica live de pe terasă în timpul în care turista lua masa.

Aceasta sumă suplimentară s-a adăugat la prețurile deja piperate ale preparatelor: 34 de euro pentru cele două băuturi, 16 euro pentru un croasant cu roșii și mozzarella și 15 euro pentru un toast clasic.

Deși taxa pentru micul ansamblu muzical era menționată pe un pliant lăsat discret pe masă, momentul primirii notei a stârnit râsul amar al italiencei și perplexitatea turiștilor străini aflați la mesele vecine.

„Știam că prețul va fi piperat”, a declarat ea pentru Corriere della Sera, „dar când am văzut acea rubrică pe bon, trebuie să recunosc că nu m-am putut abține să nu râd”.

O destinație scumpă

Potrivit clientei, persoanele de la masa alăturată au reacționat diferit. „În jurul nostru”, a remarcat ea cu o notă de ironie, „se aflau niște turiști japonezi care păreau ceva mai nedumeriți”.

Practica adăugării unui supliment pentru muzică (supplemento musica) este des întâlnită la locațiile istorice din Piața San Marco, unde formații sau muzicienii locali întrețin atmosfera.

Deși reprezentanții cafenelelor susțin de fiecare dată că aceste tarife sunt menționate clar la finalul meniurilor, mulți turiști ignoră scrisul mic și ajung să fie surprinși în momentul achitării.