Noi atracții în Brașov: dinozaurii care aleargă printre oameni, pe alei, la Dino Parc Râșnov

Dino Parc Râșnov, una dintre cele mai populare atracții turistice din județul Brașov, continuă să-și surprindă vizitatorii cu inovații captivante. Înființat în 2015, parcul tematic inspirat de era Jurasicului a atras peste 4,5 milioane de vizitatori până acum, iar investițiile constante au transformat locul într-o combinație fascinantă de divertisment și educație, relatează ziarul local Biz Brașov.

De-a lungul aleilor parcului din Brașov, peste 130 de dinozauri în mărime naturală sunt recreați cu o acuratețe remarcabilă.

Micii dinozauri-roboți fascinează la Dino Parc Râșnov din Brașov

Dar ceea ce atrage acum atenția vizitatorilor sunt noile atracții interactive, cum ar fi dinozaurii-robot care se plimbă printre oameni.

„Dinozaurii mici care se plimbă printre vizitatori (Triceratops și Anchilozaur) au pornit de la puiul de Triceratops, pe care l-am lansat pe 15 august 2025 ca primul dinozaur-robot din România. Spre deosebire de exponatele fixe de pe traseu, el merge pe aleile parcului, se apropie de copii și îi salută, cu mișcări realiste. Pentru cei mici, e momentul în care dinozaurul nu mai stă în spatele gardului, ci vine la ei”, explică Adrian Apostu, fondatorul și managerul general al Dino Parc Râșnov.

Atracțiile de ultimă generație de la parcul din Brașov nu se opresc aici. Tot în august 2025, parcul a dezvăluit cel mai mare animatronic din România - un Brachiosaurus impresionant, având o înălțime de 11,3 metri (echivalentul a două girafe) și o lungime de 20 de metri.

Acest gigant preistoric cântărește aproximativ două tone și uimește cu mișcările sale fluide, de la gât și cap până la coadă, acompaniate de sunete realistice.

Brachiosaurus uriaș de 11 metri, atracția Dino Parc din Brașov

Punctul central al parcului este nu doar distracția, ci și educația. Copiii au ocazia să afle detalii fascinante despre viața dinozaurilor și ecosistemele preistorice vizitând și Muzeul Pădurii, inaugurat în mai 2026, cu avizul Ministerului Culturii.

Muzeul găzduiește peste 1.300 de exponate naturale certificate științific, completând experiența interesantă oferită de parc.

„Copiii de azi cresc cu ecrane, iar un dinozaur care doar stă pe loc nu îi mai surprinde. De aceea, investim în tehnologie: vrem ca dinozaurul să vină spre ei, să se miște, să răspundă. Dar tehnologia e doar începutul. Ne dorim ca, după emoția întâlnirii cu un pui de Triceratops, copilul să intre în muzeu și să întrebe cum arăta lumea pe vremea dinozaurilor. Acesta e rostul parcului de a fi locul în care nu mai trebuie să alegi între educație și distracție”, a mai declarat Adrian Apostu.