Regulile pentru parcarea cu plată se schimbă în Italia din 2026

Italia modifică regulile privind parcările cu plată marcate cu linie albastră („strisce blu”), odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Rutier. Reforma introduce un sistem complet nou pentru șoferii care depășesc timpul de parcare plătit și elimină vechea toleranță fixă de 15 minute.

Noile prevederi, introduse prin Legea nr. 177/2024, fac o distincție clară între șoferii care au plătit parcarea, dar au întârziat câteva minute, și cei care nu au plătit deloc taxa de staționare.

Imagine generată cu AI

Toleranța nu mai este de 15 minute pentru toată lumea

Cea mai importantă schimbare este eliminarea toleranței fixe de 15 minute, care se aplica anterior celor care achitau cel puțin o oră de parcare. În locul acesteia, noul Cod Rutier introduce o toleranță calculată procentual, în funcție de timpul cumpărat. Dacă depășirea nu este mai mare de 10% din durata plătită, șoferul nu primește nicio amendă. Astfel, cine a plătit o oră beneficiază de încă șase minute de toleranță, iar pentru o parcare de 30 de minute toleranța este de trei minute.

Dacă timpul depășit este mai mare de 10%, dar nu depășește 50% din perioada achitată, se aplică o amendă administrativă redusă cu 50%.

Pe lângă amendă, șoferul trebuie să achite și contravaloarea timpului de parcare folosit peste perioada plătită. Legea precizează că recuperarea tarifului nu înlocuiește sancțiunea, ci se adaugă acesteia.

Cea mai severă sancțiune intervine atunci când depășirea este mai mare de jumătate din timpul plătit. De exemplu, dacă un șofer a plătit două ore de parcare și întârzie mai mult de o oră, va primi amenda integrală prevăzută de Codul Rutier, la care se adaugă și taxa aferentă timpului suplimentar de staționare.

Ce se întâmplă dacă nu ai plătit deloc parcarea

Noul sistem de toleranță nu se aplică șoferilor care nu au cumpărat deloc tichetul de parcare.

În această situație, este vorba despre neplata taxei de staționare, iar sancțiunea prevăzută de articolul 7, alineatul 14, din Codul Rutier italian este cuprinsă între 42 și 173 de euro. La această sumă se adaugă recuperarea integrală a tarifului de parcare neachitat.

Șoferii care achită amenda în termen de cinci zile beneficiază în continuare de reducerea de 30%, prevăzută de legislația italiană. Reducerea se aplică și în noul sistem, indiferent dacă este vorba despre depășirea timpului de parcare sau despre neplata taxei.

Sistemul proporțional privește exclusiv depășirea timpului de parcare în zonele cu plată.

El nu se aplică în cazul altor încălcări ale regulilor de staționare, cum ar fi parcarea în locuri interzise, ocuparea locurilor rezervate persoanelor cu dizabilități, staționarea în zone de încărcare-descărcare sau în alte spații rezervate.

Regulile diferă de la un oraș la altul

Parcările marcate cu linie albastră sunt administrate de autoritățile locale, care stabilesc tarifele, intervalele orare în care parcarea este cu plată și modalitățile de achitare.

Plata poate fi făcută la parcometre, prin aplicații mobile, voucher sau alte sisteme adoptate de fiecare municipalitate. Noul Cod Rutier stabilește regulile generale privind toleranța și sancțiunile, însă orașele pot păstra diferențe privind tarifele și organizarea serviciului de parcare.

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