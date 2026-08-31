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Partidele politice încep sesiunea de toamnă fără a avea un plan limpede privind noul prim-ministru, în condițiile în care decizia este la mâna lui Nicușor Dan. De mai bine de două luni, de la ultimele negocieri formale, Nicușor Dan nu a venit cu un nume de prim-ministru.

„Acum, imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem – formală sau informală – și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un Guvern care să fie stabilă”, afirma Nicușor Dan, la Chișinău, săptămâna trecută. Mai mult, sublinia el că e o urgență: „Eu cred că este o urgență, cred că toată lumea realizează că e urgență să avem un guvern, numai că, cu mențiunea pe care am făcut-o, era riscant să avem o nouă cădere de premier desemnat”.

În primul rând, surse politice au precizat că cel mai probabil, Nicușor Dan va avea discuții informale cu partidele, iar acest lucru de miercuri încolo. În al doilea rând, o eventuală desemnare spre sfârșitul săptămânii, adică pe 4, 5 sau 6 septembrie, înseamnă că noul prim-ministru poate depune programul de guvernare și echipa sa la Parlament, între 14 și 16 septembrie (potrivit Constituției). Mai mult, procedurile parlamentare mai pot prelungi cu câteva zile votul pentru noua echipă guvernamentală.

Câte partide, atâtea scenarii

Ochii sunt ațintiți mai ales spre PSD și PNL în ceea ce privește noul guvern, pentru că sunt și cele mai mari formațiuni agreate de Nicușor Dan pentru a construi o guvernare în jurul lor.

Conducerea PSD s-a reunit la Sinaia luni. Înainte de începerea ședinței, Claudiu Manda, secretar general al formațiunii, a declarat că partidul său are voturile pentru un nou guvern. Surse politice au precizat că PSD e dispus să voteze fie un guvern cu un premier PSD, adică Sorin Grindeanu, fie un guvern cu premier tehnocrat sau independent, dar din care să facă parte și oamenii lor.

Mai mult, social-democrații vor pune pe masă mai multe obiective pe care le vor puse în practică. Acestea țin de programul de relansare economică. În ceea ce privește politica de alianțe, PSD se uită mai ales spre sprijinul UDMR, o formațiune care pare decisă să susțină o formulă guvernamentală sau alta după luni de incertitudine.

PNL, pe de altă parte, e mai flexibil. Liberalii nu țin morțiș să fie la guvernare sau să aibă reprezentanți în eșaloanele doi și trei. Surse de la vârful PNL au precizat că în afară de varianta Siegfried Mureșan premier, care formal încă e pe masă, partidul ar fi gata să susțină o formulă cu un premier independent. Însă cu o condiție: „fără slugile PSD”, potrivit unui lider liberal, care a explicat faptul că prin „slugi” partidul vede pe acele persoane apropiate de social-democrați, dar care nu au carnet de partid, așa cum au fost împinse în față și cu prilejul Cabinetului Tomac.

Numele de premieri

În momentul de față, multiple surse din partide au precizat că Alexandru Nazare nu mai e văzut ca variantă de premier. În schimb, a revenit la nivel de zvon în partide varianta Eugen Tomac. La prima desemnare, Tomac nici nu a mai ajuns cu cabinetul său la vot.

O a doua variantă este Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan. Burnete a fost pus să medieze discuțiile dintre partide pe legea salarizării, discuții care au eșuat. Așa că varianta Burnete e văzută cu circumspecție, cel puțin din perspectiva liberală.

Aritmetica parlamentară dă bătăi de cap tuturor taberelor

De problema majorității, adică asigurarea a 233 de voturi pentru ca un prim-ministru să își treacă echipa guvernamentală, se lovește de fiecare tabără în parte.

PSD cu UDMR și Grupul minorităților adună 175 de voturi, dar la care se mai adună cel puțin 16 parlamentari puciști din PNL, însă numărul acestora ar putea să crească. Așadar, 191 de voturi, adică aproape cât a avut Guvernul Veștea, care a eșuat la testul din Parlament, din iunie.

Surse politice din zona PSD susțin că din ceilalți 47 de aleși care vin din zona suveranistă sau sunt neafiliați, formațiunea ar reuși să mai adune în jur de 35 de voturi. Ceea ce duce aritmetica parlamentară în cazul unui guvern cu premier PSD sau susținut de PSD la 226 de voturi. Însă potrivit surselor Libertatea, PSD ar mai avea o rezervă de câteva voturi de la AUR, chiar cu riscul unor excluderi în acest partid, plus câteva de la PNL.

Majoritatea (și mai) improbabilă a variantei PNL-USR

Mult mai dificilă ar fi conturarea unei majorități susținute de PNL și USR. Pentru că din start cele două formațiuni plus UDMR adună doar 153 de voturi. La PNL nu sunt contabilizate 16 voturi, ale disidenților asumați. Prin urmare, până la 233 de voturi este o cale și mai lungă.

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 4 comentarii
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Comentarii (4)
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CPTUCU 01.09.2026, 04:48

Sau pe loc...asa cum stam de 4 luni...poate chiar inapoi.

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Karina2022 01.09.2026, 06:16

Nu i-mi dau seama de ce Grindeanu nu bate palma cu Simion cum a facut si la demiterea lui Bolojaf ,s-au Simion e cumparat de pnl ,sau e corrupt si platit sa stea in umbra si sa astepe sa creasca ciolanu ca poate apuca si el ceva ok .

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Cosmin_X 01.09.2026, 06:41

Cuplul PSD&ND + sustinerea vulpilor de la UDMR o sa aduca un premier sa termine de furat ce mai este. Dupa, potopul...

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