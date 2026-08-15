Compania ucraineană de tehnologie pentru apărare Fire Point intenționează să aibă gata în această toamnă prima sa rachetă balistică, FP-7, a declarat directoarea companiei, Iryna Terekh, pentru POLITICO. Racheta are o rază de acțiune de 200 km și un focos de 150 kg și este dezvoltată atât pentru lovirea țintelor terestre, cât și pentru utilizarea în sisteme de apărare antirachetă.

Fire Point dezvoltă și FP-9, o rachetă balistică cu o rază de acțiune de până la 855 km și un focos de 800 kg. Potrivit companiei, aceasta ar putea fi gata tot în această toamnă și ar pune Moscova în raza sa de acțiune. Ucraina urmărește astfel să-și dezvolte propriile rachete cu rază lungă, inclusiv pentru atacarea lansatoarelor rusești de rachete.

FP-7 este inclusă în proiectul european Freyja, primul sistem comun european de apărare antirachetă. Fire Point va furniza rachetele și lansatoarele, iar aliații Ucrainei vor contribui cu alte componente, precum radare de supraveghere și urmărire. Sistemul va fi dezvoltat în două etape: o primă versiune similară interceptorului Patriot PAC-2 și, ulterior, una de tip hit-to-kill, similară PAC-3.

Ucraina încearcă în paralel să obțină de la SUA o licență pentru producerea propriilor PAC-3, însă producția este afectată de blocaje la nivelul componentelor. Terekh consideră că o soluție mai realistă ar fi ca Ucraina să primească dreptul de a produce capetele de ghidare ale rachetelor, componentă esențială și dificil de fabricat.

În prezent, Ucraina se bazează în special pe drone cu rază lungă de acțiune, precum FP-1, cu o rază de până la 2.300 km, și FP-2, cu 700 km. Fire Point produce și racheta de croazieră FP-5 Flamingo, cu un focos de o tonă și o rază de până la 3.000 km. Compania susține că Ucraina a atacat Rusia în acest an cu de două ori mai multe drone decât a folosit Rusia împotriva Ucrainei.

Dezvoltarea rachetelor balistice ucrainene este considerată o amenințare serioasă de Rusia, care încearcă să identifice și să împiedice producția lor în masă. Potrivit lui Terekh, presiunea asupra industriei ucrainene de apărare este foarte mare, deoarece Rusia încearcă să lovească laboratoarele și fabricile implicate în dezvoltarea acestor arme.

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