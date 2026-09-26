Porsche este tot mai aproape să lanseze noua generație 718 Boxster și Cayman, iar de data aceasta, marea schimbare este sub caroserie: modelul va exista și în versiune electrică. Un prototip al viitorului Boxster a fost surprins recent pe Nürburgring aproape fără camuflaj, semn că lansarea se apropie după mai mulți ani de întârzieri.

Prețurile nu au fost anunțate, dar estimările actuale plasează versiunile electrice undeva între aproximativ 78.000 și 105.000 de dolari. Ar rămâne astfel unul dintre cele mai accesibile moduri de a cumpăra un Porsche sport nou, sub 911, care pornește deja de la sume considerabil mai mari.

Noul Porsche aproape că nu se mai ascunde

Cele mai recente imagini surprind versiunea decapotabilă 718 Boxster EV în teste pe Nürburgring, cu foarte puțin camuflaj. Porsche mai ascunde în special forma finală a farurilor și stopurilor, însă proporțiile mașinii sunt deja clare și nu se îndepărtează foarte mult de actualul Boxster.

Asta este important și pentru că proiectul a întârziat serios. Porsche voia inițial ca noul 718 electric să apară încă din 2025, însă lansarea a fost împinsă în repetate rânduri. CEO-ul Michael Leiters a confirmat în această vară că proiectul continuă, iar prezentarea este acum așteptată cel mai probabil până la sfârșitul lui 2026 sau în 2027.

Boxsterul decapotabil ar urma să fie primul, iar Cayman, versiunea cu plafon fix, să apară ulterior.

Porsche voia inițial ca 718 să fie doar electric

Planul inițial era mult mai simplu: vechile Boxster și Cayman pe benzină urmau să dispară, iar noua generație să fie exclusiv electrică. Producția generației cu motor termic s-a încheiat în 2025, iar Porsche a prezentat ani la rând viitorul 718 drept unul dintre pilonii strategiei sale electrice.

Între timp, lucrurile s-au schimbat. Vânzările de electrice au crescut mai lent decât anticipa compania, iar Porsche și-a revizuit strategia și a decis să păstreze motoarele termice și hibride mai mult timp.

Potrivit informațiilor publicate de Autocar, Porsche lucrează inclusiv la adaptarea noii generații 718 pentru a putea primi din nou motoare pe benzină, cel puțin pe anumite versiuni mai performante. Asta ar însemna că noul 718 ar putea ajunge să fie oferit atât electric, cât și termic, deși Porsche nu a prezentat încă oficial întreaga gamă.

Cayenne arată deja noua strategie Porsche

Exact asta se întâmplă acum și cu Cayenne. Porsche a lansat Cayenne Electric, dar nu renunță la variantele cu motor termic și plug-in hybrid. Cele trei tipuri de propulsie vor exista în paralel, pentru că marca nu mai vrea să parieze că toți clienții vor trece la electric în același ritm.

718 pare să urmeze aceeași direcție. Porsche investește în continuare în mașini electrice, dar în același timp încearcă să păstreze motoarele pe benzină acolo unde clienții încă le cer.