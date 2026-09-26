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În derby-ul serii din Liga Națiunilor disputat pe Wembley, Lamine Yamal a deblocat rapid tabela pentru Spania, încă din minutul 2. Ofensiva iberică a insistat, însă reușita lui Ferran Torres din minutul 8 a fost anulată de VAR pe motiv de ofsaid. Britanicii au revenit în joc în minutul 36: un contraatac perfect orchestrat a fost transformat în gol de Gordon, servit ideal de Jude Bellingham, potrivit News.ro.
Patru minute mai târziu, Anglia a trecut la conducere prin lovitura de cap expediată de Harry Kane, deviată de Cucurella. În repriza secundă, gazdele puteau să-și majoreze avantajul dintr-un penalty obținut de Bellingham la un duel cu Rodri, dar Kane a zguduit transversala.
Spaniolii au taxat imediat ratarea: Alex Baena a egalat situația la 2 în minutul 60, în timp ce rezerva Oyarzabal a marcat golul victoriei pentru selecționata lui De La Fuente în minutul 74. Chiar dacă englezii au forțat o remiză pe final, campioana mondială a învins cu 3-2 în prima apariție după Cupa Mondială din SUA. Astfel, Spania bifează al 39-lea joc consecutiv de invincibilitate, o serie fabuloasă începută în martie 2024.
Rezultate înregistrate sâmbătă, în prima etapă din Liga Naţiunilor: