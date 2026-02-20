Această investiție este separată de acordul de infrastructură de 100 de miliarde de dolari anunțat în septembrie între OpenAI și Nvidia, conform unei surse familiare cu discuțiile, care a solicitat anonimatul, având în vedere natura confidențială a subiectului, scrie CNBC.

Conform aceleiași surse, suma de 30 de miliarde de dolari nu este condiționată de atingerea unor etape specifice de implementare.

Contextul acordului de 100 de miliarde de dolari

În septembrie 2025, OpenAI și Nvidia au anunțat un acord de 100 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea unor noi facilități de supercomputing.

Structura acordului prevedea investiții etapizate ale Nvidia, prima tranșă de 10 miliarde de dolari urmând să fie alocată odată cu finalizarea primului gigawatt.

Detalii despre acest nou parteneriat

Investiția actuală de 30 de miliarde de dolari se diferențiază de planul stabilit în septembrie, dar Nvidia ar putea participa la alte runde de finanțare care să fie conforme cu structura stabilită anterior, a declarat sursa.

Totuși, detaliile acestui nou acord nu sunt definitive și ar putea suferi modificări. Financial Times a fost prima publicație care a relatat despre această posibilă investiție.

Incertitudini privind acordurile anterioare

Acordul inițial de 100 de miliarde de dolari a fost pus sub semnul întrebării în ultimele luni, mai ales după ce Wall Street Journal a scris în ianuarie 2026 că acesta ar fi „pus pe pauză”.

În raportul său financiar din noiembrie 2025, Nvidia a subliniat că „nu există nicio garanție” că vor fi încheiate acorduri definitive legate de oportunitatea OpenAI sau de alte investiții potențiale.

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a încercat să calmeze speculațiile, afirmând într-o postare pe X: „Ne place să lucrăm cu Nvidia și nu înțelegem de unde vine toată această nebunie”.

La rândul său, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a declarat într-un interviu pentru CNBC că nu există „nicio îndoială” că Nvidia va investi în următoarea rundă de finanțare a OpenAI.

Alte surse de finanțare pentru OpenAI

OpenAI este, de asemenea, în discuții și cu alți investitori pentru a strânge finanțare.

Conform informațiilor CNBC, runda totală de finanțare ar putea ajunge la 100 de miliarde de dolari și ar putea fi structurată în două etape: mai întâi cu investiții de la companii strategice precum Amazon, Microsoft și Nvidia, urmate de contribuții din partea altor investitori.

Negocierile pentru această rundă de finanțare s-au intensificat în ultimele săptămâni, dar până acum nu au fost finalizate.

