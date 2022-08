Localnicii îl acuză pe preot de profanare de morminte și cer intervenția autorităților. Acesta a turnat asfalt pe mai multe morminte, ca să facă astfel o alee pietonală prin cimitir.

Localnicii care și-au găsit mormintele rudelor acoperite cu beton sunt revoltate.

„Să vă arăt cum a pus ciment pe 10 morminte. Preotul și cu oamenii lui. Ia uitați, oameni buni! Preotul de la Mircești. Ia uitați-vă! Ia uitați! Aleea pusă pe morminte la oameni! Ia uitați-vă! Uitați, oameni buni!”, a declarat un localnic pentru presa locală.

Îngrijitorul spune că toți sătenii și-au dat acordul să construiască aleea. Când a văzut că scandalul nu se oprește, preotul a desființat aleea.

„Am desființat aleea din beton turnată în cimitir când am aflat nemulțumirile pe care le-a stârnit. Consider că biserica trebuie să fie un spațiu al împăcării și bunei înțelegeri, nu al dezbinării și certurilor. Și de aceea n-am ezitat să procedez imediat la desfiiințarea ei, când am constatat nemulțumirile pe care le-a generat. Intenția noastră a fost una bună, iar față de cei care am greșit în acest caz îmi cer scuze”, a spus preotul.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Șocul unei românce care lucrează în Norvegia. Ce salariu are acum Ștefania. Bucureșteanca s-a angajat la un hotel

Playtech.ro Carmen Iohannis, APARIŢIE şoc în fustă PREA SCURTĂ! Ce s-a VĂZUT IMEDIAT, imaginile fac furori! Foto

Observatornews.ro Carburanţii se scumpesc din nou. Care e preţul la motorină şi benzină în toate staţiile din România, 25 august 2022

HOROSCOP Horoscop 26 august 2022. Scorpionii a fi de dorit să fie mai atenți la măsură în reacții, replici și decizii luate pe moment

Știrileprotv.ro Primele declarații ale lui Dani Mocanu după decizia judecătorilor: 'Mii de mulțumiri instanței că a judecat correct'

FANATIK.RO Locul din România pe care nu te-ai gândit să-l vizitezi. Imperiul Roman a transformat radical acest colț de țară

Orangesport.ro Şocul pe care l-a avut o călugăriţă când i-a cerut lui Gigi Becali să facă o donaţie: ”Nici apă nu mi-a dat”