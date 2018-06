Mașinile retro marca Dacia și Polski Fiat au fost expuse miercuri la Iași, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, arată bzi.ro.

Mașinile aparțin membrilor asociației “Kornet Drum Bun” din Cracovia, care au cutreierat România și vara trecută. Caravana formată din aproape 20 de autoturisme retro Dacia și Polski Fiat a refăcut itinerariul parcurs de turiștii polonezi spre litoralul Mării Negre, în anii ’70- ’80.

Acum, organizatorii și-au propus ca destinația finală să fie Delta Dunării. Mașinile retro Dacia 1100, 1300, 1310 și Polski Fiat 126p, călătoresc anul acesta pe itinerariul Cracovia – Satu Mare – Bistrița – Iași – Suceava – Focșani – Tulcea și retur prin Focșani – Brașov – Sibiu-Oradea.

“Primele caravane pe care le-am organizat au fost în anul 2000, când împreună cu fratele meu am cumpărat prima mașină Dacia, iar apoi, cu mai mulți prieteni, am venit în România. După atâtea excursii la munte, dar și pe litoral, am învățat limba română. În cadrul caravanei din acest an participă 40 de persoane care circulă cu 10 mașini Polski Fiat și cu Dacia 1100, 1300 și 1310. Călătorim cu mărci de mașini folosite de polonezi atunci când vizitau România în timpul regimului comunist. Iașul este un oraș foarte frumos, un centru universitar cu mulți studenți. Putem spune că Iașul este unul dintre cele mai frumoase orașe din România din câte am vizitat”, a declarat Michal Sowa, șeful asociației poloneze.

Sursa foto: bzi.ro