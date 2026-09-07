„Sunt îngrozit de informaţiile potrivit cărora drone în întregime autonome lansate de Federaţia Rusă au ucis cel puţin trei ucraineni luna trecută”, a declarat Volker Türk în deschiderea celei de-a 63-a sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.

„Ucraina a testat de asemenea acest armament pe teren”, a subliniat el.

O dronă rusească și-a ales singură ținta și a ucis civili

Cotidianul american The New York Times (NYT) a scris pe 24 august că o dronă autonomă rusească, pilotată de inteligenţa artificială, a ucis trei civili ucraineni pe 6 iulie, la Zaporojie.

Potrivit ziarului american, drona fusese trimisă să lovească o staţie de alimentare cu carburați, dar şi-a ales ţinta în mod autonom și a atacat în cele din urmă rezervoare de propan.

The Guardian a relatat că acest atac a fost comis cu o dronă de tip Molnia.

„Ţin pur şi simplu să subliniez că tehnologiile de inteligență artificială şi sistemele autonome de armament ridică probleme un pic diferite”, a declarat directoarea Biroului ONU pentru Afaceri în Dezarmare (UNODA), Carolyne Mélanie Régimbal.

„Inteligența artificială este o tehnologie susceptibilă să fie integrată într-un sistem de armament autonom, dar nu constituie, în sine, o armă autonomă”, a subliniat ea.

Apeluri la reglementarea armamentului autonom

Numeroase organizaţii internaţionale şi ONG-uri cer reglementarea armamentului autonom, catalogat drept „robotul ucigaș”.

„Susţin apelurile la interzicerea urgentă a armamentului capabil să omoare fără intervenţie umană”, a afirmat Volker Turk.

După mai mulţi ani de discuţii, 128 de ţări au ajuns sâmbătă la un acord, la ONU, asupra unui raport care să definească armamentul autonom.

Statele Unite, așteptate să decidă dacă deschid negocierile pentru un tratat internațional

În noiembrie, Statele Unite urmează să ia o decizie dacă deschid sau nu negocieri cu privire la un tratat care să încadreze acest tip de armament.

Potrivit Lex International, un fond filantropic cu sediul la Geneva, „Statele Unite, Rusia, India şi Israelul sunt principalii opozanţi“ ai reglementării armamentului autonom.

Pe de altă parte, Volker Türk a avertizat că inteligența artificială avansată va fi „un risc existențial pentru omenire” și a cerut elaborarea rapidă a unor reguli internaționale pentru a controla și asigura securitatea acestei tehnologii.

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