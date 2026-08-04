„O perioadă sfâșietoare de așteptare se încheie astăzi. Vreau să mulțumesc din adâncul inimii echipei care, cu atâta umanitate și dăruire, l-a căutat pe dragul meu Luigi până când a fost găsit”, a scris Eugenia Roccella pe pagina sa de Facebook.

Pompierii italieni au publicat pe contul lor de X o fotografie însoțită de următorul mesaj: „În această dimineață, scafandrii din cadrul pompierilor și poliției au recuperat trupul neînsuflețit al unui bărbat din Lacul Vico”.

„Găsirea lui Luigi nu alină durerea despărțirii (…). Vă mulțumesc încă o dată tuturor, din adâncul inimii”, a adăugat Eugenia Roccella.

Soțul ei, Luigi Cavallari, în vârstă de 84 de ani, a dispărut pe 27 iunie, când a sărit dintr-o barcă pe Lacul Vico cu intenția de a face câteva scufundări. Eugenia Roccella se afla cu el pe barcă.

După ce a ieșit la suprafață pentru scurt timp, bărbatul ar fi spus că se simte rău, dar barca se îndepărta în derivă și soția sa nu a putut ajunge la timp la el, precizează agenția italiană de știri ANSA.

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