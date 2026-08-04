Cum funcționează depunerea pe un card emis de o altă bancă

Procedura este concepută pentru a fi simplă și intuitivă, similară cu o depunere obișnuită la un bancomat multifuncțional. Utilizatorul introduce sau apropie cardul (Visa sau Mastercard) la bancomatul CEC Bank, selectează opțiunea de depunere numerar de pe ecran și introduce bancnotele în fanta dedicată.

Sistemul procesează suma, iar alimentarea contului asociat cardului se realizează aproape instant. Această facilitate este utilă în special celor care primesc plăți în numerar și au nevoie să alimenteze rapid un card emis de o altă bancă, fără a depinde de programul casieriilor.

Ce comisioane și limite de depunere există la bancomatele CEC Bank

Deși opțiunea reprezintă o inovație pe piața bancară din România, utilizatorii trebuie să ia în calcul condițiile tehnice și financiare ale tranzacției.

Serviciul presupune aplicarea unui comision de procesare stabilit de banca ce deține aparatul, dar și posibile taxe percepute de banca emitentă a cardului pentru alimentarea din surse externe. De asemenea, operațiunile sunt supuse unor limite zilnice și lunare privind suma de numerar ce poate fi depusă, din motive de siguranță financiară și conformitate legală.

Experții financiari recomandă verificare comisioanelor înainte de efectuarea tranzacției, deoarece detaliile privind costul exact al operațiunii sunt afișate direct pe ecranul aparatului MFM înainte de confirmarea finală.

De ce este un pas important pentru piața bancară din România

Până recent, rețelele de bancomate multifuncționale au funcționat pe un sistem închis, fiecare bancă permițând depunerile doar pentru proprii clienți. Deschiderii rețelei CEC Bank către cardurile emise de alte instituții oferă un grad mai mare de interoperabilitate în sistemul bancar autohton.

Inițiativa vine în întâmpinarea clienților din mediul urban și rural unde acoperirea cu bancomate a diferitelor bănci este inegală, facilitând accesul rapid la servicii de depunere indiferent de logo-ul de pe cardul utilizatorului.

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