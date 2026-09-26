Un student din Marea Britanie a ajuns la terapie intensivă cu insuficiență multiorganică după ce a combinat două medicamente cu paracetamol. Tânărul a învățat din nou să meargă și să vorbească.

Riley Lubas, un student britanic în vârstă de 20 de ani, a fost la un pas de moarte după ce a luat două medicamente pentru răceală care conțineau paracetamol, relatează El Mundo. Combinația i-a provocat leziuni hepatice severe care au dus la insuficiență multiplă de organe, forțându-l să petreacă săptămâni întregi în spital, conectat la un ventilator.

Totul a început în martie 2025, când Lubas, student la specializarea Media Creativă în cadrul Universității din Bath, a răcit, ceea ce inițial nu l-a îngrijorat. „Studenții din primul an răcesc sau fac gripă tot timpul, așa că am cumpărat două medicamente”, a explicat tânărul pentru BBC. „La momentul respectiv, nu mi-am dat seama că ambele conțineau paracetamol”, a adăugat acesta.

După ce starea i s-a înrăutățit și a ajuns la spital cu dureri severe de stomac, medicii au observat că ficatul îi ceda. „Câteva ore mai târziu, la 1:30 dimineața, am primit un telefon de la personalul de la ATI, care îmi spunea că trebuie să ajungem acolo imediat”, își amintește tatăl tânărului, Chris Lubas: „Au spus că fac tot ce se poate”.

Riley a fost sedat, conectat la un ventilator, supus dializei și cu insuficiență multiplă de organe. Plămânii și rinichii săi au cedat și a fost transferat la Spitalul King's College din Londra.

„Eram devastați și nu aveam nicio idee cum s-a putut întâmpla asta atât de repede”, a spus tatăl său. Când medicii au întrebat despre medicamentele pe care le luase, familia a găsit cele două flacoane și a reușit, în cele din urmă, să identifice cauza.

În ciuda prognosticului rezervat, ficatul său a început să se refacă, iar o săptămână mai târziu a putut fi scos de la aparatul de dializă și de la cele de susținere a funcțiilor vitale.

După șase săptămâni petrecute în spital, Riley a fost nevoit să învețe din nou să meargă și să vorbească, dar în cele din urmă și-a revenit complet.