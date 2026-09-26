Şeful Serviciului de Informații Generale (GIS) din Egipt, generalul Abbas Kamel, a făcut o escală secretă de 67 de minute la Tel Aviv pentru a-l avertiza pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu în legătură cu atacul pus la cale de mișcarea islamistă palestiniană Hamas pentru data de 7 octombrie 2023.

Escala la Tel Aviv a avut loc pe 26 septembrie, cu mai puțin de două săptămâni înainte de operațiunea teroristă „Potopul Al Aqsa”, soldată cu masacrarea a peste 1.200 de persoane în Israel, majoritatea civili.

Potrivit revistei The Atlantic, directorul GIS, generalul în rezervă Abbas Kamel, i-a transmis lui Benjamin Netanyahu că atacul Hamas era iminent și că fereastra de oportunitate pentru evitarea unei catastrofe se închisese. Cu toate acestea, el îi recomandase premierului israelian să facă unele concesii economice pentru Fâşia Gaza.

Avertisment primit inclusiv din partea Emiratelor Arabe Unite

Într-o altă dezvăluire, aparținând ziarului israelian Haaretz, preşedintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, l-a sunat atunci pe Benjamin Netanyahu pentru a-l alerta în legătură cu planurile Hamas.

În conversație, bin Zayed l-ar fi prevenit pe Netanyahu că liderul de atunci al Hamas, Yahya al-Sinwar, plănuia o ofensivă de amploare asupra teritoriului israelian.

Potrivit Haaretz, Mohammed bin Zayed Al Nahyan l-a îndemnat pe Benjamin Netanyahu să trateze situația în mod serios și să se pregătească pentru atacul pregătit de Hamas. Totuși, spre surprinderea lui, premierul israelian a reacționat „relativ calm” și l-a asigurat că era „pregătit pentru orice scenariu”.

Haaretz susține că Netanyahu nu i-a informat pe șefii securității israeliene în pofida avertismentului primit personal și nu a făcut nimic cu informațiile respective.

The New York Times dezvăluie, de asemenea, că șefii aparatului israelian de securitate respingeau la acea vreme alertele primite din străinătate.

Netanyahu, suspectat că a știut despre planurile Hamas

Benjamin Netanyahu este suspectat de multă vreme că a știut despre planurile Hamas și nu ar fi făcut nimic pentru a le opri, probabil pentru a le folosi ulterior în scop politic. De altfel, Israelul a replicat cu operațiunea Sabia de Fier, care s-ar fi soldat cu peste 40.000 de morți doar în Fâșia Gaza și cu un control teritorial al Israelului asupra acestei enclave palestiniene.