Timp de 70 de zile, începând din 8 octombrie 2025, Favour Ogechi Ani a urmat o rutină neobișnuită. „Mă trezeam, mă rugam, luam micul dejun, număram timp de 7 ore, luam prânzul și apoi număram până la culcare”, a povestit ea.

Determinarea sa incredibilă a ajutat-o să intre Cartea Recordurilor ca deținătoarea titlului de „cea mai mare numărătoare cu voce tare”, după ce a ajuns la impresionantul număr de 1.070.000 în cadrul unui live pe YouTube.

„Viața însăși m-a inspirat să încerc ceva nou”, a declarat Favour. „Dorința interioară de a-mi depăși limitele și de a realiza ceva extraordinar m-a determinat să dobor acest record”, a completat tânăra din Africa.

Pentru a stabili acest record, Favour a numărat aproximativ 14 ore pe zi, adunând o comunitate de susținători care o urmăreau și o încurajau în direct pe canalul său de YouTube.

„A fost o experiență incredibilă să transmit live pe YouTube”, a mărturisit ea. „Faptul că oamenii mă urmăreau și mă susțineau m-a motivat enorm”, a completat Favour.

Recordul anterior pentru acest titlu era de un milion, dar Favour a mers mai departe, adăugând încă 70.000 de numere.

Sunt încântată că am depășit recordul precedent și sunt profund recunoscătoare pentru această oportunitate.

Deși provocarea a fost dificilă, pasiunea pentru cifre a fost motorul principal care a ținut-o pe Favour concentrată.

„Sincer, a fost greu, dar pasiunea mea pentru numărat m-a ajutat să continui. Am avut o echipă minunată care m-a susținut și m-a încurajat, iar totul a fost distractiv, în ciuda provocărilor”, a adăugat ea.

Favour își amintește cu emoție ultima zi a numărătorii: „Să spun acel ultim număr a fost un amestec de ușurare și bucurie, știind că am realizat ceva unic”.

Determinarea ei a fost de neclintit pe parcursul celor 70 de zile: „Hotărârea mea de a finaliza acest proiect a fost o misiune de tipul fără cale de întoarcere». Nu m-am gândit nici măcar o clipă să renunț”.

