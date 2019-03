Aceștia au povestit la școală cum că mama lor ar fi născut în urmă cu doi ani și nu ar fi avut grijă de bebeluș. Ea l-ar fi pus în podul casei, într-o postavă, iar ulterior l-ar fi tranșat și l-ar fi dat la câinii din gospodărie.

Casa familiei respective se află într-o zonă izolată, la kilometri întregi de cel mai apropiat sat din Jupânești, a notat gorjeanul.ro.

Directorul Cristian Diaconescu mărturisește că a rămas șocat când a auzit declarațiile făcute de copii. Discuțiile s-au purtat la începutul săptămânii la o oră de dirigenție, unde, copiii povesteau lucruri emoționante din familiile lor. Atunci, copiii au făcut teribila dezvăluire.

„Noi îi credem pe copii în proporție de 80 la sută”

„Minorii au început să ne povestească situația lor de acasă. Mama îi bate, îi scoate din casă și așa am început să discutăm cu ei ca să aflăm ce se întâmplă. Ne-au spus că mai multe persoane, mai ales bărbați, vizitează familia, respectiv pe mama minorilor, în lipsa tatălui.

Au fost și alte discuții și la un moment dat au spus că mama lor a fost gravidă, că a născut și a făcut un copil pe care ei l-au găsit în podul casei. După o scurtă perioadă de timp copilul nou născut a dispărut, dar erau pete de sânge. Am avut un șoc la astfel de discuții, și eu, și colegii.

Noi îi credem pe copii în proporție de cel puțin 80%. De aceea am și alertat autoritățile, care au venit imediat pentru a discuta cu ei”, a afirmat directorul Diaconescu.

Separe că mai mulți localnici din Jupânești ar fi auzit despre grozăviile povestite acum de copii la școală. Una dintre femeile din sat, Adela Porumbița Șchiopu, beneficiară de ajutor social la Primăria Jupânești, a afirmat că, în mai multe rânduri, a avut grijă de cel puțin una din cele două fete ale familiei în care s-ar fi produs nenorocirea. N-a spus însă și autorităților de frică.

„Una din fete se juca cu unul dintre copii mei și la un moment dat mi-a zis că eu am șase copii și am grijă de ei, dar că ea are o mamă rea. Atunci a spus că maică-sa a avut un copil într-o postavă pe care l-ar fi omorât a doua zi. L-ar fi tăiat și l-ar fi dat la câini. Așa mi-a spus, așa spun. Eu am văzut-o cu burta un pic mai mărișoară, dar nu m-am băgat în treburile lor. Fata a spus însă la toată lumea.

La mine a stat la două luni că atunci când se îmbăta maică-sa o trimitea la muncă prin sat ca să îi ducă bani pentru băutură. De anul trecut mi-a spus că l-a tăiat pe copil și l-a dat la câini. Și la o înmormântare a povestit. Tot satul cred că știe”, a declarat Adela Porumbița Șchiopu.

Autoritățile au intrat însă pe firul acestei povești macabre și au luat copiii de lângă mama suspectată de asemenea atrocități.

Casa a fost renovată

Casa în care s-ar fi produs presupusele fapte a fost renovată anul trecut, culmea, podul clădirii fiind zona cea mai refăcută după lucrările respective. Ca urmare, orice posibile pete de sânge au dispărut. Femeia nu e înregistrată la un medic de familie și nimeni nu poate proba cu acte că ea a fost gravidă în urmă cu 2-3 ani.

Femeia a negat categoric orice acuzație care îi este adusă, ieri ea fiind audiată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, acolo unde procurorii fac cercetări pentru comiterea infracțiunii de omor asupra unui membru al familiei.

„Mi-au luat o declarație, dar e o prostie aiurea, că nu am făcut așa ceva. Am ajuns să mă împrumut la bancă ca să fac drumul la Târgu Jiu ca să spun că nu am făcut așa ceva. Am făcut un avort la spital la Târgu Cărbunești, dar cu mai mulți ani în urmă. Mai îmi trebuie mie copii mici acum?

Cine l-a văzut să spună dacă l-a văzut, că știe oricine că un copil mic plânge. În ziua de azi nu ai voie să arunci un mâț, dar apoi un copil”, a spus mama vizată de ancheta procurorilor criminaliști.

