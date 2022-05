Popov a avertizat joi că trupele ruse ar putea suferi pierderi majore dacă vor încerca să intre în marile orașe ucrainene pe măsură ce ofensiva avansează, întrucât soldații ucraineni sunt foarte puternici și „motivați”.

„Pe baza reprezentării ucrainene a locurilor în care sunt poziționate forțele, pe flancul estic, sunt prezente până la 35 de batalione naționaliste. Este o forță foarte mare”, a declarat Vladimir Popov.

Analistul afirmă apoi că soldații ucraineni sunt „foarte motivați” și că nu pot fi descurajați decât printr-o înfrângere militară. „Va trebui fie să îi distrugem, fie să așteptăm până când înregistrează un număr mare de răniți și pierderi în masă. Trebuie să îi convingem prin forță, care este calea diplomatico-militară”, susține el.

El a continuat prin a spune că „nu există niciun motiv” pentru ca rușii să intre în marile orașe în acest moment al confruntării. „Toate sunt minate, toate școlile, spitalele și pozițiile de artilerie. Pentru simplu motiv de a pune un steag în centrul unui oraș ne-am asuma riscuri foarte mare, deci este un non-sens”, a spus Popov.

Analistul vorbește apoi de ofensiva din zona orașului Krivoi Rog: „De ce nu intrăm în Krivoi Rog? Este un oraș mare, este prea greu de cucerit pentru forțele noastre armate fără a le pune în pericol”.

Restul invitaților au rămas tăcuți și înmărmuriți în timp ce Popov își făcea analiza situației de pe front.

