UPDATE ora 17:40 Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat că o echipă de geniști ai Armatei se deplasează la Briceni pentru a cerceta incidentul, potrivit site-ului moldovenesc Deschide.md.

ȘTIREA INIȚIALĂ: După ce a fost găsit obiectul exploziv, autoritățile au ridicat gradul de atenție în zona inspectoratelor Briceni şi Ocniţa.

„Zona în care a fost descoperită racheta a fost izolată de patrule ale poliției și poliției de frontieră. La fața locului sunt așteptate serviciile specializate ale Ministerului de Interne, Bombteh și IGSU”, a informat MAI moldovean, într-un comunicat.

Deocamdată nu există informații privind proveniența rachetei.

