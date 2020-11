O româncă a vrut să se căsătorească la Consulatul din Dubai, dar nunta s-a transformat într-o situație absurdă. „Am plecat de acolo devastați”

Sâmbătă, Raluca Mureșan s-a îmbrăcat cu rochia de nuntă, și-a luat un buchet de trandafiri albi și a plecat de mână cu logodnicul ei la Consulatul General al României în Dubai. Cei doi locuiesc de câțiva ani în alt emirat din Emiratele Arabe Unite, dar pentru orice problemă consulară trebuie să se deplaseze până-n Dubai.



Raluca Mureşan, consultant în turism, a relatat inițial pe pagina de Facebook cum s-a anulat nunta planificată la Consulatul din Dubai. Libertatea a vorbit însă cu ea despre ce s-a întâmplat după ce funcționarii i-au trimis pe cei doi iubiți acasă.

„Noi ne-am îmbrăcat frumos, ne-am pregătit să devenim oficial o familie, am fost plini de emoție și fericire că, în sfârșit, are loc. Am râs și am chicotit, am cântat și ne-am hlizit până am ajuns la Consulat”, îşi începe Raluca povestea.

Ne-a venit și nouă rândul. Am zis numele, am dat dosarul, la care am fost întrebați: “Ați venit să depuneți actele, nu?!”, “Nu! Le-am depus online, am respectat tot pașii din procedură exact așa cum scrie pe site, avem confirmare primirii actelor, avem confirmarea programări pentru oficierea căsătoriei.”, moment în care domnul funcționat și-a pus mâinile în cap, s-a frecat pe frunte și la ochi, i-a zis colegei de la ghișeul alăturat că el cum face acum, că n-are cine să oficieze și s-a uitat căuta noi și a zis: “am niște vești proaste… Raluca Mureşan:



Raluca depusese actele necesare căsătoriei încă de la începutul lunii noiembrie pe site-ul econsulat.ro, care funcționează drept ghișeul consular online al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Primise confirmarea că oficierea căsătoriei va avea loc pe 22 noiembrie la Consulatul General al României în Dubai.

Documentele cerute pe econsulat.ro

Ghișeul online lansat de MAE, ignorat de funcționarii Consulatului

S-au pregătit pentru ziua cea mare, dar odată ajunși acolo li s-a spus că programarea era strict pentru depunerea actelor. Iar funcționarii Consulatului nu citesc ce acte depun oamenii în prealabil pe portalul lansat în această vară de către MAE.

Asta deși, pe site-ul Consulatului General al României în Dubai, cetățenii români sunt direcționați să folosească ghișeul consular online al MAE.



„Prin portalul de servicii consulare online www.econsulat.ro se efectuează aplicațiile și programările pentru servicii consulare direct de către petenți. Pentru acte notariale, de stare civilă și pașapoarte se pot efectua programările direct de către petent în aplicație”, se arată în mesajul postat pe prima pagină a Consulatului General al României în Dubai.



Cum nimeni nu i-a răspuns la numerele de telefon care apar pe pagina Consulatului, Raluca a depus cerere pentru „înregistrarea (oficierea) căsătoriei la misiunea diplomatică/oficiul consular” direct în ghișeul consular online al MAE.

„Numerele acelea nu sunt ale noastre, nu știm cine le-a pus acolo”, povestește Raluca răspunsul funcționarului.

Certificat medical valabil 14 zile de la emitere vs programarea după 19 zile

Printre documentele cerute pe www.econsulat.ro se număra și actul medical prenupțial, a cărui valabilitate în legislația românească este de 14 zile. Practic, ceremonia trebuie să aibă loc în termen de 14 zile de la eliberarea actului medical prenupțial. Doar că ghișeul consular online al MAE a oferit o programare după 19 zile în cazul Ralucăi Mureșan.



Doar că ghișeul consular online al MAE a oferit o programare după 19 zile în cazul Ralucăi Mureșan.



„Noi am primit programare pe 22 noiembrie, la ora 12. Dar ne-au ignorat o oră și ceva. La 13.15, ne-am dus la ghișeu și ni s-a spus că e altcineva înaintea noastră. Acolo, sala de așteptare era plină buluc, și nu pentru că oamenii veneau înaintea programării, ci pentru că aceste programări nu erau respectate de angajații Consulatului”, povestește Raluca.

„O greșeală de răspuns automat din sistem”

Când i-a venit, în sfârșit, rândul la ghișeu, funcționarul a întrebat-o direct dacă a venit pentru depunerea de acte, căci nu era prezent nimeni care ar putea să le oficieze căsătoria.



„Eu eram îmbrăcată într-o rochiță albă, cu un buchet de trandafiri în mână, și îi răspund că nu, suntem aici pentru oficiere, că am primit email de confirmare. Iar funcționarul îmi răspunde: «Ah, nu, aia e o greșeală, un răspuns automat al sistemului»”, rememorează tânăra româncă din Emiratele Arabe Unite.



Raluca Mureșan nu a avut nicio șansă să depună actele în timp pentru a se căsători la Consulatul General al României în Dubai. Asta pentru că niciun român nu este primit în lipsa unei programări prealabile pe econsulat.ro în clădirea Consulatului din Dubai.

Nu a reușit să depună nici dosarul pentru căsătorie, căci funcționarii au anunțat-o că actul medical prenupțial este mai vechi de 14 zile, deși programarea făcută tot de ei, peste 19 zile, a dus la „absurdul situației”, cum sune Raluca.

În cele din urmă, cei doi a înțeles că n-au altă opțiune decât să-și refacă actul medical prenupțial, pentru care trebuie să plătească alți 1.000 de dirhami, în jur de 1.100 lei.

„Cum puteți citi sifilis, dacă nu e în engleză?”

Pentru Raluca Mureșan, situația a devenit și mai aberantă în momentul în care funcționarii consulari au încercat să-i explice că actul medical prenupțial nu este bilingv, în engleză și arabă, deși pe document sunt traduși toți termenii în engleză.



„A urmat o jumătate de oră de film prost în care noi susțineam că certificatul este bilingv, doamna zicea că nu e absolut deloc în engleză”, scrie Raluca pe Facebook.

„Îi întreb dacă pot citi sifilis. Ei răspund că da. Păi și cum nu e în engleză, dacă pot citi toate aceste cuvinte? Problema era că cei de la spital au bifat în căsuța etichetată cu negativ folosind semnul arab.

Într-adevăr, noi am făcut acest act medical prenupțial într-un alt emirat, pentru că nu locuim în Dubai. În acest emirat, actul medical prenupțial se face doar în spitalele publice, iar documentele sunt eliberate în două versiuni, arabă ori arabă-engleză. Problema a fost așezarea în pagină, care nu era identică cu modelul celor de la Consulat”, spune Raluca pentru Libertatea.



A doua zi după nunta anulată, femeia a primit un email direct de la Consulatul General al României în Dubai.

În email ni s-a spus evident ce am greșit. Mai exact că actul medical prenupțial nu ar fi în engleză. Doar că el este bilingv, scrie clar pe el: sifilis, hepatită, negative. Raluca Mureșan:

Nu renunță la căsătorie

Cei doi nu au renunțat la ideea de a se căsători și au mers să-și facă un nou act medical prenupțial, de data asta în Dubai.



Teama lor este însă că se vor lovi din nou de aceeași situație. Funcționarii consulatului i-au sfătuit să nu depună toate actele cerute pentru programare la ghișeul consular online al MAE.



„Doar că pentru a obține o programare la depunerea documentelor, tu trebuie să depui certificatul prenupțial, iar ei te programează 19 zile mai târziu. Ieri am fost să-mi fac un nou act medical și mi-au spus că analizele durează între 5-10 zile, vin să-l ridic, îmi mai fac niște analize, și abia apoi primesc actul cu care pot merge la Consulat. Dar din nou, nu știu când mă va primi Consulatul. Și, mai ales, dacă mă va primi cât timp acest act este valabil”, concluzionează românca situația aberantă de la misiunea diplomatică din Dubai.

„Și alții au trecut prin asta”

Raluca a povestit că, odată ce și-a pus experiența pe social media, a primit zeci de mesaje de la persoane care i-au împărtășit întâmplări asemănătoare, chiar absurde, de la Consulatul din Dubai, dar și de la alte misiuni din lume.

„Ba chiar situație exact la fel întâmplată de curând altor miri care s-au dus, la fel ca noi, îmbrăcați frumos, cu rude, prieteni, fotografi etc și li s-a zis la fel, ca programarea de oficiere a căsătoriei nu e corectă, e mesaj automat din sistem, o greșeală”, a mai scris Raluca Mureşan.

Libertatea a încercat să obțină și o reacție de la Ministerul Afacerilor Externe legat de faptul că documentele depuse pe ghișeul consular online sunt ignorate de către Consulatul din Dubai. Dar ziarul nu a primit niciun răspuns până la momentul publicării acestui material.



