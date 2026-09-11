O româncă, badantă în Italia, se află în prezent sub anchetă și riscă o pedeapsă cu închisoarea, după ce bătrâna de care trebuia să aibă grijă a dispărut fără urmă, fiind găsită moartă abia după zece luni de căutări disperate.

Varianta îngrijitoarei

Totul a început în dimineața zilei de 28 martie 2021, când Silvana Gandola, o pensionară în vârstă de 78 de ani, a fost dată dispărută. La momentul respectiv, femeia se afla împreună cu îngrijitoarea sa româncă în zona unei plaje din localitatea San Silverio, din regiunea Aglientu din Sardinia.

„Căutam scoici pe plajă și apoi nu am mai văzut-o”, a declarat îngrijitoarea la momentul dispariției, potrivit L Unione Sarda.

Ceea ce trebuia să fie o simplă plimbare pe litoral s-a transformat rapid într-o căutare de amploare coordonată de autoritățile locale și carabinieri.

După 10 luni de la dispariție, pe 29 ianuarie 2022, rămășițele și hainele femeii, dar şi geanta, ochelarii, o brățară și pantalonii întorși pe dos, au fost găsite la câteva sute de metri de plajă, într-o zonă dificil accesibilă din cauza vegetației dense.

Procuratura din Tempio a solicitat oficial o pedeapsă de un an de închisoare pentru o cetățeană română acuzată de abandonul unei persoane incapabile să se îngrijească singură, după ce bătrâna pe care o avea în grijă a dispărut în condiții neelucidate și a fost găsită decedată aproape un an mai târziu.

Chiar dacă anchetatorii nu au reușit să reconstituie cu exactitate detaliile tragediei sau circumstanțele concrete în care femeia în vârstă și-a pierdut viața, acuzarea susține că există suficiente probe privind lipsa de supraveghere.

La rândul său, românca a negat această variantă şi a declarat că este nevinovată pentru că nu ar fi lăsat-o niciodată singură pe femeia în vârstă.

Rudele victimei fac acuzații grave

Pe de altă parte, rudele victimei afirmă reconstituirea evenimentelor din dimineața zilei de 28 martie 2021 se bazează pe declarații contradictorii și pe un fir al evenimentelor care lasă loc multor suspiciuni.

Apropiații femeii consideră neconvingătoare explicațiile oferite de îngrijitoarea româncă, potrivit cărora bătrâna ar fi dispărut într-o scurtă perioadă de neatenție, în timp ce aceasta aduna scoici de pe plajă.

Familia a evidențiat în fața magistraților mai multe detalii din ziua dispariției care, în viziunea lor, nu se potrivesc cu starea de sănătate și capacitatea de deplasare pe care le avea victima la acel moment.

Aceste aspecte considerate suspecte de către familie pun o presiune suplimentară pe instanța din Italia, care trebuie să evalueze nu doar acuzația de neglijență adusă îngrijitoarei, ci și dacă din investigațiile de până acum reiese întreaga imagine a tragediei.

„Pun la îndoială faptul că mama ar fi putut merge singură în acel loc. Îi era foarte frică, nu s-ar fi aventurat niciodată într-o zonă atât de inaccesibilă. A suferit de probleme cu auzul, da, dar în rest era destul de capabilă să aibă grijă de ea însăși”, a declarat fiica victimei.