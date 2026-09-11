Alina Pușcău se pregătește pentru a treia ședință de tratament împotriva cancerului la sân. Fosta concurentă de la „Asia Express” 2025 se tratează în America, iar mama ei și una dintre cele mai bune prietene ale vedetei au sosit să îi fie alături. Vedeta a primit și un cadou special din partea lui Dan Alexa.

În lupta împotriva bolii, mai multe vedete și-au arătat sprijinul, iar printre acestea se numără și Dan Alexa, care i-a transmis un cadou emoționant.

Alina a publicat pe Instagram o fotografie cu un breloc în formă de cruce, primit de la antrenorul Dan Alexa. Modelul a ales să-i mulțumească public fostului său coleg de la Asia Express.

Alina Pușcău a explicat că, în trecut, trecuse la religia evreiască deoarece se afla într-o relație cu un bărbat evreu, alături de care plănuia să se căsătorească.

„Mă duc la biserică la Sfântul Nectarie, am aflat că unde m-am născut, la biserica de lângă blocul meu este Sfântul Nectarie, aceeași biserică la care mă duc în L.A. Și m-am dat în religia ortodoxă, că eram în religia evreiască.

M-am dat în religie când așteptam rezultatele pentru biopsie, așteptam să văd dacă am cancer sau nu, mi-am făcut botezul. Am făcut botezul și m-am dat în religia mea. Și de atunci viața s-a schimbat. Acum eu sunt ortodoxă. Eu trebuia să mă căsătoresc cu un evreu și am fost logodită și din cauza asta trecusem la religia evreiască”, a spus Alina Pușcău, potrivit Spynews.

Alina Pușcău se pregătește pentru a treia ședință de chimioterapie. „Pe 18 fac a treia ședință de chimioterapie și după aceea se face PET scan-ul, să vedem dacă s-a oprit metastaza și dacă s-a micșorat tumora. Eu o simt la mână că s-a micșorat, dar acum trebuie să vedem ce se vede.