Vladimir Putin avertizează liderii europeni că trupele trimise în Ucraina înseamnă război direct cu Rusia

Vladimir Putin a declarat că orice desfășurare de trupe europene în Ucraina ar fi considerată de Rusia drept un act de război direct împotriva sa.

Președintele Rusiei a declarat vineri, 11 septembrie, că orice desfășurare de trupe europene în Ucraina ar însemna „un război direct împotriva Rusiei”. Vladimir Putin a mai declarat și că „Moscova nu reprezintă o amenințare pentru Europa”, și susține că liderii europeni „își sperie populațiile cu o amenințare imaginară venită din Rusia”, relatează AFP și Le Monde.

Președintele rus a avertizat că o astfel de acțiune ar fi considerată de Moscova drept un act de război împotriva Rusiei.

„În acest moment, spun că iau în considerare cum să trimită trupe pe teritoriul ucrainean. Asta înseamnă un război împotriva Rusiei”, a spus liderul de la Kremlin referindu-se la liderii europeni, potrivit publicației franceze citate anterior.

Vladimir Putin susține că Rusia nu amenință și nu are intenția de a amenința țările europene. „Nu amenințăm și nu avem intenția de a amenința țările europene. De ce am face-o? Nimeni nu realizează că nu avem niciun motiv să intrăm în conflict cu Europa”, a declarat liderul de la Kremlin, potrivit sursei citate mai sus.

Putin a mai spus și că liderii europeni „își sperie populațiile cu o amenințare imaginară venită din Rusia”, adăugând: „Această amenințare nu există și nu a existat niciodată”.

Reamintim că Rusia a început războiul împotriva Ucrainei în februarie 2022. De la începutul conflictului, Moscova a avertizat în repetate rânduri că desfășurarea de trupe occidentale pe teritoriul ucrainean reprezintă o „linie roșie” care nu trebuie depășită. Deși această posibilitate a fost discutată de liderii europeni în ultimii ani, nu s-a concretizat până în prezent.

Rusia își justifică acțiunile militare împotriva Ucrainei prin ceea ce susține că este „o amenințare reprezentată de extinderea Alianței Nord-Atlantice (NATO) la granițele sale”, organizație la care Ucraina aspiră să adere.

România nu trimite trupe în Ucraina. Administrația Prezidențială a emis un avertisment cu privire la o campanie de dezinformare și fake news potrivit căreia România ar urma să trimită trupe în Ucraina. Potrivit oficialilor de la Cotroceni, informațiile vehiculate în spațiul public reprezintă „o manipulare alarmistă, menită să creeze panică nefondată în rândul populației”.