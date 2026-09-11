Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, vineri, într-o intervenție la televiziunea Digi24, ultimul sondaj de opinie. Acesta spune că tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere, cu atât mai mult cu cât liberalii, prin Bolojan, chiar favorizează acest lucru.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că cifrele ultimului sondaj de opinie nu pot fi citite decât cu îngrijorare.

„Mă uit la cele două partide şi văd, cel puţin PNL-ul, care a crezut că l-a găsit pe Mesia să-i facă mari, are o scădere consistentă faţă de sondajul din primăvară, consolidarea AUR şi asta înseamnă că partidele tradiţionale chiar nu-şi fac treaba. Pur şi simplu, suntem la situaţia la care cetăţenii nu sunt păcăliţi. Îi vedeţi că toată ziua ies şi debitează discursurile inepte, crezând că îi păcălesc pe români.

Vine Grindeanu şi spune cât de mult bine vrea să facă PSD-ul, dar nu-l lasă liberalii, vine Bolojan cu inepţiile lui cu partide armistiţiu, cu termeni adesea absolut neconstituţionali. Oamenii ăştia nici măcar nu au vocabularul constituţional. Pur şi simplu, inventează termeni constituţionali, după mintea lor”, a menţionat el.

Întrebat dacă nu ar putea ajunge PSD şi AUR să formeze împreună o majoritate, Băsescu a răspuns că e posibilă o astfel de variantă.

„Eu cred că tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere, cu atât mai mult cu cât liberalii, prin Bolojan, chiar favorizează acest lucru şi nu se lasă mai prejos nici domnul preşedinte, care nu desemnează un premier”, a mai afirmat Traian Băsescu.