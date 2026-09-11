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Adina Buzatu a povestit, pentru Libertatea, detalii neștiute de la nunta fiicei sale, Sara, cu alesul inimii ei, Luca. A doua zi după petrecere, stilista și fiica ei au venit împreună la un eveniment. Cu această ocazie, soacra mică a dezvăluit ce condiție strictă au pus tinerii pentru petrecere, dar și dacă e pregătită să devină în curând bunică.
Cuprins:
Stilista a oferit un interviu exclusiv pentru Libertatea, în care a vorbit deschis despre emoțiile din biserică, petrecerea cu o sută de invitați, planurile pentru petrecerea burlăcițelor de la Atena, dar și despre condiția fermă pe care mirii i-au impus-o în privința listei de invitați pentru marea petrecere din București.
Libertatea: Casa de piatră și multă fericire Sarei! Cum a fost cununia religioasă?
Adina Buzatu: Mulțumim, Doamne ajută! A fost foarte frumos, emoționant.
Libertatea: Ai plâns?
Adina Buzatu: Am râs, am plâns. A fost așa: râs, plâns, râs, plâns, nu știu sigur dacă râdeam de emoții sau cum, dar a fost foarte frumos. Au fost momente drăguțe să-ți vezi copilul fericit. Au o relație frumoasă de opt ani, mă înțeleg foarte bine și cu Luca, îi iubesc pe amândoi și mi-e foarte dragă conexiunea dintre ei. Se potrivesc foarte bine. 8 ani de zile sunt un test suficient așa încât să te rogi și să speri că vor avea o viață frumoasă împreună, se vor ajuta, se vor susține și se vor iubi.
Libertatea: Acum, după ce au făcut pasul cel mare, bați vreun apropo că aștepți un nepoțel?
Adina Buzatu: Doamne, eu bat apropo-ul ăsta de mult! Uite, râde Sara în spatele camerei, a pufnit-o râsul. Eu tot timpul bat apropo-ul ăsta. Cam de când avea Sara 18 ani, eu tot spun: „Poate-mi faci un nepoțel, o nepoțică”, pentru că îmi doresc foarte tare. Toată lumea îmi zicea că de acum o să devin bunică, gen în sens negativ. Nu, eu sunt foarte fericită, de-abia aștept să devin bunică. O să fiu o bunică foarte cool și foarte sexy, da, dar vreau să fiu bunică!
Libertatea: Evenimentul l-ați sărbătorit în cerc restrâns? Câți invitați ați avut?
Adina Buzatu: Inițial am vrut să facem un prânz doar după și să fim familia restrânsă, bunici și așa, dar ne-am strâns cu prietenii și am fost vreo sută. Ne gândiserăm la un prânz imediat după cununia civilă și cea religioasă, dar a ieșit o petrecere în toată regula. Se și vede, cred că am cearcăne, pentru că ne-am culcat foarte târziu, dar a fost genial, ne-am distrat maxim. A ieșit cu dans, chiar a fost frumos. Ne pregătim de petrecerea burlăcițelor... Acum plecăm în weekend la petrecerea burlacilor, de fapt. O să fie un amestec, plecăm cu toții și se împart grupurile doar într-o singură seară.
Libertatea: Unde vor avea loc ambele petreceri?
Adina Buzatu: În Atena. Vor fi patru zile de petreceri și doar o seară va fi separată, fete și băieți.
Libertatea: Când va fi petrecerea mare și câți invitați s-au adunat pe listă?
Adina Buzatu: La sfârșitul lunii va fi petrecerea mare și vom fi, probabil, 200 de persoane, în București va fi. Mulți dintre oamenii care vin sunt internaționali, sunt invitații lor și ai mei parteneri de afaceri, prieteni foarte buni și cu Sara, pentru că asta a fost condiția: să invităm doar oameni care îi cunosc și pe Sara, și pe Luca, oameni care le sunt apropiați și care au avut cumva un rol în viața lor. De exemplu, în cazul partenerilor mei externi, oameni care o știu pe Sara de mică, au fost doar câțiva selectați de ei. N-am făcut eu nicio invitație, pentru că nu am vrut să mă bag. Cumva mi-aș fi dorit să mai invit anumiți prieteni, dar dacă ei au pus această condiție, eu am respectat-o și nu am comentat.