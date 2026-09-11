Adina Buzatu a povestit, pentru Libertatea, detalii neștiute de la nunta fiicei sale, Sara, cu alesul inimii ei, Luca. A doua zi după petrecere, stilista și fiica ei au venit împreună la un eveniment. Cu această ocazie, soacra mică a dezvăluit ce condiție strictă au pus tinerii pentru petrecere, dar și dacă e pregătită să devină în curând bunică.

Stilista a oferit un interviu exclusiv pentru Libertatea, în care a vorbit deschis despre emoțiile din biserică, petrecerea cu o sută de invitați, planurile pentru petrecerea burlăcițelor de la Atena, dar și despre condiția fermă pe care mirii i-au impus-o în privința listei de invitați pentru marea petrecere din București.

Fiica Adinei Buzatu s-a căsătorit după 8 ani de relație

Libertatea: Casa de piatră și multă fericire Sarei! Cum a fost cununia religioasă?

Adina Buzatu: Mulțumim, Doamne ajută! A fost foarte frumos, emoționant.

Libertatea: Ai plâns?

Adina Buzatu: Am râs, am plâns. A fost așa: râs, plâns, râs, plâns, nu știu sigur dacă râdeam de emoții sau cum, dar a fost foarte frumos. Au fost momente drăguțe să-ți vezi copilul fericit. Au o relație frumoasă de opt ani, mă înțeleg foarte bine și cu Luca, îi iubesc pe amândoi și mi-e foarte dragă conexiunea dintre ei. Se potrivesc foarte bine. 8 ani de zile sunt un test suficient așa încât să te rogi și să speri că vor avea o viață frumoasă împreună, se vor ajuta, se vor susține și se vor iubi.

Adina Buzatu: „O să fiu o bunică foarte cool și foarte sexy”

Libertatea: Acum, după ce au făcut pasul cel mare, bați vreun apropo că aștepți un nepoțel?

Adina Buzatu: Doamne, eu bat apropo-ul ăsta de mult! Uite, râde Sara în spatele camerei, a pufnit-o râsul. Eu tot timpul bat apropo-ul ăsta. Cam de când avea Sara 18 ani, eu tot spun: „Poate-mi faci un nepoțel, o nepoțică”, pentru că îmi doresc foarte tare. Toată lumea îmi zicea că de acum o să devin bunică, gen în sens negativ. Nu, eu sunt foarte fericită, de-abia aștept să devin bunică. O să fiu o bunică foarte cool și foarte sexy, da, dar vreau să fiu bunică!

Petreceri în weekend la Atena

Libertatea: Evenimentul l-ați sărbătorit în cerc restrâns? Câți invitați ați avut?

Adina Buzatu: Inițial am vrut să facem un prânz doar după și să fim familia restrânsă, bunici și așa, dar ne-am strâns cu prietenii și am fost vreo sută. Ne gândiserăm la un prânz imediat după cununia civilă și cea religioasă, dar a ieșit o petrecere în toată regula. Se și vede, cred că am cearcăne, pentru că ne-am culcat foarte târziu, dar a fost genial, ne-am distrat maxim. A ieșit cu dans, chiar a fost frumos. Ne pregătim de petrecerea burlăcițelor... Acum plecăm în weekend la petrecerea burlacilor, de fapt. O să fie un amestec, plecăm cu toții și se împart grupurile doar într-o singură seară.

Ce condiție a respectat Adina Buzatu la nunta fiicei sale

Libertatea: Unde vor avea loc ambele petreceri?

Adina Buzatu: În Atena. Vor fi patru zile de petreceri și doar o seară va fi separată, fete și băieți.

Libertatea: Când va fi petrecerea mare și câți invitați s-au adunat pe listă?