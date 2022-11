O româncă este blocată de ani de zile în Venezuela. Răspunsul autorităților când a cerut ajutor pentru repatriere: „Luați legătura cu familia sau amicii” 

„Simt disperare și neputință”. Așa își începe mesajul transmis redacției Geanina Pîslaru, o româncă originară din județul Vaslui, care în urmă cu 12 ani a mers la celălalt capăt al lumii, în America de Sud, pentru a se căsători cu bărbatul alături de care și-a început povestea de dragoste în Europa.

A ajuns în Venezuela, țară care avea să fie cuprinsă de cea mai gravă criză economică și umanitară din istoria sa recentă.

Geanina și-a cunoscut soțul în urmă cu 13 ani, pe când se afla în Spania, la muncă. A rămas însărcinată, însă nu au putut rămâne împreună mult timp, bărbatul fiind nevoit să se întoarcă în Venezuela, deoarece îi expirase viza. Ea a revenit în România, unde a născut un băiețel. Relația dintre româncă și venezuelean a continuat la distanță.

„În 2010, am plecat cu băiețelul în Venezuela, stabilisem cu soțul să ne căsătorim, să ne punem actele în ordine și să ne întoarcem cu toții în România. Am luat aceasta decizie pentru că ne iubeam și aveam un copil împreună”, povestește Geanina.

Revenirea în România, blocată de criză

Geanina și familia sa

S-au stabilit în Portuguesa, regiune aflată la opt ore de autobuz de Caracas, capitala Venezuelei, plănuind să își întocmească documentele pentru a putea reveni în România. Au trecut 12 ani, iar Geanina și familia ei nu au reușit să se mai întoarcă. În urmă cu cinci ani, românca a născut cel de-al doilea copil: o fetiță.

Planurile de a reveni în România le-au fost date peste cap mai întâi de birocrația de care s-au lovit la eliberarea documentelor. „Mi s-au trântit multe uși în nas la Ambasada României din Venezuela”, spune românca. A urmat apoi criza care a lovit cumplit țara.

Venezuela traversează cea mai gravă criză din istorie, având o economie în recesiune de mai bine de opt ani şi patru ani consecutivi de hiperinflaţie, care a atins aproape 3.000% în 2020. Anul trecut, guvernul venezuelean a anunțat o creștere a salariului minim de aproape 300%, însă majorarea nu acoperea nici măcar prețul unui kilogram de brânză sau o cutie de 30 de ouă, din cauza inflației scăpate de sub control.

„Începând cu 2014, am început să simțim foarte dur criza. De atunci nu s-a mai putut recupera, situația economică s-a înrăutățit tot mai mult. Nu se găseau produse de strictă necesitate în magazine, rafturile erau goale. Acum se găsesc produse, însă sunt extraordinar de scumpe. Salariile sunt foarte mici, între 100 și 300 de dolari”, explică românca.

La limita supraviețuirii este totul. Problemele sunt grave la nivelul întregii țări. Cu apa, cu electricitatea. Curentul se ia foarte des, 6-7 ore pe zi, dar au fost și perioade cu câte 3-5 zile la rând fără curent, apă sau gaz. Serviciile sociale sunt foarte proaste. Spitalele, școlile sunt la pământ. Foarte mulți venezueleni au părăsit țara. Geanina Pîslaru:

La limita supraviețuirii

Geanina, soțul și cei doi copii locuiesc cu chirie, pentru care plătesc lunar 150 de dolari. Singurele venituri ale familiei sunt asigurate de soț, care se ocupă cu reparații electronice. Sumele diferă de la o lună la alta. În medie, în lunile bune, câștigă câte 250-300 de dolari. Însă de foarte multe ori veniturile lunare sunt mult mai mici.

Cu eforturi supraomenești, au reușit să adune sumele necesare pentru a-și pune la punct documentele pentru revenirea în România. Nu a fost ușor. Pe fondul crizei, Ambasada României din Venezuela și-a suspendat activitatea, românii din această țară fiind nevoiți să apeleze la serviciile ambasadelor din Mexic, Peru, Columbia sau Cuba.

Pentru a-și perfecta actele, familia a apelat la Ambasada României de la Lima. Aici, spune românca, au avut parte de mult mai multă înțelegere.

Geanina și familia sa locuiesc în chirie, iar venitul este asigurat de soț

„După atâta așteptare, anul acesta am reușit, în sfârșit, să terminăm cu toate actele. Ne-a ajutat mult domnul consul George Andrei Ștefan de la Ambasada României în Lima. Ne-a fost enorm de greu. Totul este foarte scump în Venezuela. Taxele pentru pașaport în cazul unui adult costă 200 de dolari, iar pentru copil – 150 de dolari. Am economisit bănuț cu bănuț să adunăm aceste sume. Am cheltuit doar pe chirie și alimente, cât să supraviețuim”, mărturisește românca.

Trimisă de autorități să caute bani la prieteni

După ce și-au pus la punct actele, au realizat că le este imposibil să cumpăre biletele de avion. Pentru a ajunge în România, prețul celor patru bilete de avion este de aproximativ 5.000 de euro. O sumă pe care, oricâte economii ar face, nu au cum s-o strângă, spune Geanina.

Părinții ei locuiesc într-un sat din Vaslui și nici ei nu dispun de resurse pentru a-i ajuta. Disperată, românca a început să scrie autorităților, sperând că vor primi sprijin pentru repatriere.

„Nu nu dorim bani, vrem doar biletele, pe care ne angajăm să le plătim după ce vom câștiga primii bani în România. Suntem persoane muncitoare, foarte serioase și responsabile, nu vrem pomană, știm că pentru toată lumea este greu, însă nouă ne este imposibil să mai trăim în Venezuela. Vrem să le oferim copiilor noștri șansa la o viață normală. Ne este teamă și suntem îngrijorați pentru viitorul nostru dacă am rămâne aici, în Venezuela”, a declarat, pentru Libertatea, Geanina Pîslaru.

Luna trecută, românca a scris Ambasadei României din Mexic, prezentând situația în care se află și solicitând sprijin. Pe 19 octombrie, oficialii Ambasadei din Mexic i-au răspuns, anunțând-o că „nu exista niciun program sau fond special pentru achitarea biletelor de călătorie ale cetățenilor români aflați în străinătate”.

„În astfel de cazuri vă recomandăm să luați legătura cu familia dumneavoastră din România sau amicii dumneavoastră pentru a le solicita sprijinul financiar pentru cumpărarea biletelor de avion pentru reîntoarcerea în țară”, se arată în răspunsul comunicat româncei de Ambasada României din Mexic.

Ce i-a scris MAE de la București

Geanina Pîslaru a insistat și le-a comunicat oficialilor ambasadei că ea ar fi dorit informații despre procedura de repatriere. „Nu m-aș fi adresat unor instituții, dacă am fi avut de unde să împrumutăm bani”, spune femeia.

Răspunsul Ambasadei, din 21 octombrie, a fost în aceeași direcție precum cel inițial: „Am înțeles situația dumneavoastră însă, din păcate, nu există niciun mecanism pentru a că asigura repatrierea dumneavoastă și a familiei din Venezuela. De aceea, vă recomandăm să luați legătura cu rudele sau prietenii dumneavoastră din România să vă sprijine financiar pentru a vă achiziționa biletele de avion din Venezuela până în România”.

Românca a cerut ajutorul și Ministerului Afacerilor Externe (MAE) din România. Instituția i-a răspuns, pe 20 octombrie, că, „din moment ce deține documente valabile, călătoria poate fi efectuată în România”.

„Misiunea diplomatică oferă informații din punct de vedere al documentelor”, i-a comunicat MAE Geaninei Pîslaru.

Ambasada revine, după ce presa s-a interesat de subiect

Când a realizat că nu există nicio șansă de sprijin din partea autorităților, Geanina Pîslaru a decis să își facă publică povestea și a scris ziarului Libertatea.

„Suntem într-o situație-limită, altfel nu am fi făcut acest apel. Știu că poate nu a fost cea mai bună decizie să vin în Venezuela, însă în cei 12 ani petrecuți am învățat foarte multe lucruri. Omul care sunt astăzi s-a format datorită experienței trăite aici”.

Libertatea a solicitat pe 26 octombrie un punct de vedere din partea MAE despre situația româncei din Venezuela. Instituția nu a răspuns încă. La o zi după solicitarea ziarului, Geanina Pîslaru a fost contactată de Ambasada României din Mexic, care i-a solicitat informații suplimentare despre situația sa.

