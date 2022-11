Pentru Arton Dreshaj, 43 de ani, și Eva-Mariana Giman, 29 de ani, se pare că era predestinat să se întâlnească. El vine din Olanda, ea – din România, din Călărași, dar acum opt ani drumurile lor s-au încrucișat într-un McDonalds din Germania. Acum ei locuiesc împreună în Bree și s-au căsătorit. „Nimic în relația noastră nu a fost planificat”, spune românca.

El vine din Venlo, din Olanda, dar meseria de bodyguard l-a adus pe Arton Dreshaj în multe locuri. „Am păzit-o pe regina olandeză Maáxima ani de zile”, spune bărbatul. „În urmă cu opt ani, s-a întâmplat să mă aflu în Germania, cu o misiune. Eram pe șosea cu oamenii pe care trebuia să-i păzesc.

Le era foame și doreau să facă o oprire la McDonald’s. Așa că am intrat, îmbrăcat în costumul meu. Eva-Mariana stătea în spatele tejghelei. M-a întrebat ce vreau să comand. I-am răspuns: «pe tine». Ea a râs, dar mi-a dat oricum numărul ei de telefon”, își amintește Arton.

Pentru el a fost dragoste la prima vedere, dar românca a avut nevoie să treacă peste prima impresie: „Când mi-a vorbit, părea cel mai arogant bărbat pe care l-am văzut vreodată”, râde ea.

„Stătea acolo în hainele lui scumpe, cu mașina lui scumpă. Nu arătam așa pe atunci. Nu am înțeles ce a văzut la mine. I-am dat numărul meu, dar doar pentru că am crezut că nu va suna niciodată. Iar apoi, după prima noastră întâlnire, a trebuit să mă răzgândesc. Acel aer arogant era parte din atitudinea lui de la muncă, el, de fapt, era foarte diferit”, spune acum tânăra româncă.

Atunci când s-au cunoscut, Eva-Mariana locuia în Germania de doar o lună, dar nu avea să mai stea acolo mult. „În aceeași seară am sunat-o și am stabilit o întâlnire”, spune Arton. „Am întrebat-o pe Eva-Mariana de unde vine și dacă au acolo plaje frumoase. Răspunsul a fost da și așa am plecat trei săptămâni în vacanță în România. După aceea, ne-am mutat imediat împreună în Olanda.”

Între timp, cei doi au devenit părinții unei fetițe, Céline, care are 5 ani, și locuiesc împreună în Bree: „Fratele meu locuiește în Tongerlo și eu căutam o casă”, explică Arton. „Era una de vânzare la câteva străzi distanță. Așa am ajuns aici”.

Cererea în căsătorie a venit după călătoria lui Arton în Franța: „Am fost acolo pentru o misiune de securitate. Atunci, deodată, am avut o bănuială și am cumpărat un inel. Întors acasă am cerut-o în căsătorie pe Eva-Mariana. Apoi am aflat că era însărcinată și ne-am amânat nunta pentru un timp”.

Până acum câteva săptămâni, când s-au căsătorit, în Bree. „Am hotărât asta cu două săptămâni înainte”, râde Eva-Mariana. „De fapt, nimic în această relație nu a fost planificat. Trebuia să mergem la primărie cu altă treabă și apoi ne-am trezit că întrebăm ce trebuie să facem pentru a ne căsători. Două săptămâni mai târziu am făcut-o. Am organizat o petrecere de nuntă mică. În acest fel, mai avem niște bani pentru a pleca într-o lună de miere în Egipt, cu fiica noastră.”

