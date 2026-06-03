„La data de 3 iunie 2026, în jurul orei 14:54, poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Urbană Timişoara au fost sesizaţi prin apelul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că o femeie ar fi fost înjunghiată de un bărbat în incinta unei societăţi comerciale. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, respectiv că o femeie, în vârstă de 27 de ani, ar fi fost înjunghiată de un bărbat, de 49 de ani”, a transmis Poliția Timiș.

Femeia a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale, iar agresorul a fost imobilizat de un agent de pază din mall, fiind ulterior preluat de poliţişti. Acum, el este în custodia Poliţiei.

Oamenii legii fac verificări pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului.

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