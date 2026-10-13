O tânără de 25 de ani, din Cluj, și fiul ei de 3 ani au dispărut fără urmă. Poliția și familia cer ajutorul oamenilor pentru a-i găsi

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Este mobilizare masivă la Cluj după ce o tânără mamică în vârstă de 25 de ani a fost dată dispărută alături de fiul ei de doar 3 ani. Familia a sesizat autoritățile după ce femeia a plecat de la domiciliu însoțită de micuț și nu s-a mai întors, iar încercările de a o contacta telefonic au fost zadarnice.
În astfel de cazuri, primele ore de la semnalarea dispariției sunt critice pentru localizarea persoanelor vulnerabile. Echipajele de poliție au demarat imediat verificări în zonele frecventate de tânără, au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din perimetrul locuinței și au audiat apropiații pentru a reconstitui traseul celor doi.
Paula Lăcătuș, din comuna Cășeiu, județul Cluj, ar fi plecat plecat de acasă împreună cu copilul în vârstă de doar 3 ani și nu s-a mai întors, relatează Știri de Cluj.
Dispariția tinerei a fost anunțată luni seară, în jurul orei 21.20. Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dej au fost alertați de rude că femeia nu s-a mai întorsc la domiciliu.
Polițiștii au transmis semnalmentele femeii:
Nu se cunoaște cu ce era îmbrăcată tânăra în momentul plecării. Autoritățile fac un apel public către toți cetățenii care pot furniza informații relevante sau care i-au văzut pe cei doi să anunțe de îndată cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.