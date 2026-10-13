Dosarul 10 august se judecă la trei zile după ce faptele s-au prescris: un nou termen la Curtea Militară de Apel București

Marţi, 13 octombrie 2026, Curtea Militară de Apel Bucureşti urmează doar să constate formal încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale în dosarul 10 august.

Faptele nu sunt prevăzute de legea penală

Instanţa Curţii Militare de Apel Bucureşti ar urma să judece, marţi, la trei zile de la data prescripţiei răspunderii penale, apelul la decizia Tribunalului Militar Bucureşti de achitare a foştilor şefi ai Jandarmeriei Române, potrivit News.ro. Aceștia au fost acuzaţi de abuz în serviciu în cazul intervenţiei în forţă a jandarmilor, inclusiv cu gaze lacrimogene şi grenade de mână cu efect acustic, la protestele din 10 august 2018, care au avut loc în Piaţa Victoriei.

La data de 15 iunie, magistraţii Tribunalului Militar Bucureşti au decis achitarea inculpaţilor pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală, însă hotărârea a fost atacată. Potrivit legii penale, în cazul abuzului în serviciu, prescripţia intervine la opt ani de la data faptelor.

Pe datade 22 septembrie, Curtea Militară de Apel Bucureşti a amânat cauza şi a fixat un nou termen pentru data de 13 octombrie, la trei zile de la momentul prescripţiei răspunderii penale.

Potrivit articolului 154 alin. (1) lit. c) din Codul Penal, termenul de prescripţie a răspunderii penale este de 8 ani pentru infracţiunile a căror pedeapsă maximă prevăzută de lege este cuprinsă între 5 şi 10 ani. Conform aceleiaşi legi penale, abuzul în serviciu, de care au fost acuzaţi foştii şefi ai Jandarmeriei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Practic, marţi, 13 octombrie 2026, Curtea Militară de Apel Bucureşti urmează doar să constate formal încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

Conform legislaţiei din România, prescripţia răspunderii penale nu anulează automat dreptul victimelor de a cere despăgubiri materiale şi morale, existând fie posibilitatea disjungerii laturii civile a procesului, fie trimiterea dosarului la instanţele civile.

Majoritatea acțiunilor civile, respinse

În hotărârea din 15 iunie, Tribunalul Militar Bucureşti a dispus achitarea lui Laurenţiu Cazan, Sebastian Cucoş, Cătălin Sindile şi Ciobanu Laurenţiu Cristian, acuzaţi de abuz în serviciu, complictate la purtare abuzivă şi fals intelectual. Motivul invocat de instanţă a fost că faptele nu sunt prevăzute de legea penală. În cazul altor inculpaţi acuzaţi de purtare abuzivă, instanţa a decis încetarea procesului penal din cauza prescripţiei, iar unele persoane au primit condamnări cu amânarea aplicării pedepsei.

Tribunalul a respins majoritatea acţiunilor civile intentate împotriva inculpaţilor, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti. Totuşi, a admis acordarea daunelor morale pentru patru victime, cu sume între 5.000 şi 25.000 de lei, şi a respins cererile de daune materiale ca nefondate.

Cum a fost îngropat Dosarul 10 August

La opt ani de la momentele violente din Piața Victoriei, când sute de protestatari pașnici au fost evacuați în forță cu gaze lacrimogene și tunuri de apă, Dosarul „10 August” se apropie de punctul final fără ca vreun responsabil să mai poată fi tras la răspundere penală.

O analiză documentară realizată de jurnaliștii Recorder reconstituie traseul juridic sinuos care a dus la prescrierea tuturor faptelor anchetate.