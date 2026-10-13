Un dentist român concediat a intrat cu un Porsche direct în clinica fostului șef din Belgia. A distrus sala de așteptare

Un dentist român a intrat de două ori cu mașina într-un cabinet stomatologic din localitatea Stekene, Belgia, distrugând sala de așteptare și pereții din sticlă. Potrivit avocatului clinicii, bărbatul ar fi acționat din motive personale, deoarece fosta sa soție lucrează în acel loc. Șoferul a fost rănit ușor, iar testele pentru alcool și droguri au ieșit negative.

Românul a intrat de două ori cu mașina în cabinetul stomatologic

Locatarii unui bloc de apartamente de pe strada Bosdorp, din Stekene, Belgia, au auzit duminică seara, în jurul orei 22.30, un zgomot puternic. La parterul clădirii se află un cabinet stomatologic, iar în interior au descoperit distrugeri importante.

În partea din spate a clinicii, un bărbat intrase cu mașina prin ușa de sticlă a cabinetului. Bolidul, un Porsche nou-nouț, a traversat sala de așteptare și a distrus și pereții din sticlă. Ulterior, șoferul a ieșit cu mașina din clădire, a întors vehiculul și a intrat din nou în cabinet.

Potrivit vrt.be, pagubele sunt considerabile.

Șoferul a suferit răni ușoare și a fost dus la audieri. S-a stabilit că este vorba despre un dentist român în vârstă de 36 de ani care lucrase anterior în cabinetul respectiv. Ahmed Tayane, avocatul clinicii, a declarat că bărbatul fusese angajat în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu mai bine de doi ani în urmă.

„Persoana implicată este un dentist al cărui contract de prestări servicii a fost reziliat cu mai bine de doi ani în urmă”, a afirmat Tayane.

Acesta a precizat că incidentul ar avea legătură cu viața personală a bărbatului.

„Trebuie căutată o explicație în sfera relațiilor personale. Fosta lui soție este un medic stomatolog care lucrează în această clinică”, a mai spus avocatul.

Vecinii cred că nu a fost un accident

Pompierii au lucrat câteva ore pentru a îndepărta resturile și pentru a închide ușile și ferestrele avariate ale cabinetului stomatologic.

Toate programările au fost anulate în ziua respectivă, pentru urgențe, pacienții fiind îndrumați către clinicile Benedenti din Vrasene sau Denturgent din Gent.

Incidentul i-a speriat pe oamenii din zonă. Un vecin care locuiește vizavi de cabinet a povestit că era acasă și se uita la televizor când a auzit o bubuitură puternică.

„Ne uitam la televizor când, dintr-odată, am auzit o bubuitură puternică. La început, am crezut că fusese lovită o mașină parcată. Când am ieșit afară, am văzut că o mașină intrase în cabinetul stomatologic. Distrugerile erau uriașe”, a relatat acesta.

Bărbatul a spus că și-a dat seama imediat că nu era vorba despre un accident obișnuit.

„Ne-am dat seama imediat că nu putea fi vorba despre un simplu accident. Cabinetul se află la o anumită distanță de carosabil. Ca să ajungi acolo cu o mașină, trebuie să conduci intenționat în acea direcție”, a explicat vecinul.

Șoferul a fost testat pentru consumul de alcool și droguri, iar rezultatele au fost negative.

Poliția investighează circumstanțele incidentului și încearcă să stabilească ce l-ar fi determinat pe bărbat să lovească în mod repetat clădirea cu mașina.