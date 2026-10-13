Călin Georgescu află marți, 13 octombrie, dacă instanța îi înlocuiește arestul preventiv cu o măsură mai blândă în dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro.

Solicită control judiciar sau arest la domiciliu

Pronunțarea judecătorilor de la Tribunalul București privind solicitarea de înlocuire a măsurii preventive a fost amânată pentru ziua de marți, după ce instanța a analizat argumentele apărării și contestațiile procurorilor, potrivit News.ro.

Călin Georgescu solicită cercetarea sub o măsură mai blândă, precum controlul judiciar sau arestul la domiciliu, susținând că nu reprezintă un pericol pentru desfășurarea anchetei.

Judecătorul care trebuia să hotărască luni dacă Georgescu rămâne sau nu în arest a amânat pronunţarea, fiind vorba despre acelaşi magistrat care a respins iniţial propunerea procurorilor de arestare preventivă a acestuia şi l-a plasat sub control judiciar.

Decizia a fost contestată la instanţa superioară, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Vizat pentru constituirea unui grup infracțional

Călin Georgescu este vizat într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și constituirea unui grup infracțional organizat. Potrivit DIICOT, ancheta a fost declanșată după plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care afirmă că ar fi fost păgubit cu peste un milion de euro. În acest caz au fost efectuate cinci percheziții, pe 21 septembrie 2026, în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

„Din actele de urmărire penală a reieșit că, în cursul lunii septembrie 2021, grupul infracțional organizat a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (Călin Georgescu - n.r.), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste”, se arată în comunicatul DIICOT de la acel moment.

Membrii grupului ar fi indus în eroare victima, susținând că i-ar putea facilita obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro printr-un contract de creditare, cu condiția depunerii unei garanții. Ulterior, sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro, aceștia ar fi determinat victima să transfere o sumă suplimentară de 100.000 de euro.

În total, trei oameni de afaceri l-ar fi reclamat pe Călin Georgescu la DIICOT, în dosarul de înșelăciune în care este vizat.

Călin Georgescu mai este cercetat în alte două dosare penale, în ambele fiind trimis în judecată. Un dosar este cel în care a fost trimis în judecată, alături de fostul mercenar Horaţiu Potra şi de alţi 20 de inculpaţi, pentru destabilizarea României, Georgescu fiind acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată, iar Horaţiu Potra de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive.